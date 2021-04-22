Португальская Мадейра открылась для туристов из России при наличии отрицательного ПЦР-теста

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Португальская Мадейра открыла "зеленый коридор" для туристов со всего мира, курортный регион готов принимать и россиян. Как сообщает "Ассоциация туроператоров РФ" (АТОР), архипелаг готов принять международных путешественников из разных стран мира вне зависимости от того, вакцинированы они от COVID-19 или нет.

Правила прибытия на Мадейру следующие: пассажирам необходимо за 12-48 часов до посадки лично заполнить анкету на сайте madeirasafe.com (нет варианта заполнение на русском языке). Эта форма обязательна для всех путешественников за исключением детей до 12 лет: их регистрация должна быть включена в опросную анкету одного из сопровождающих взрослых.

Затем турист получает по электронной почте уведомление с кодом доступа и соответствующим QR-кодом, который необходимо будет представить по прибытии в аэропорт Мадейры. При въезде все иностранные гости, включая привитых, обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (Rt-PCR - Reverse Transcription PCR) на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Справка должна быть на английском языке и заверена лабораторией, которая ее выдала.

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Результат теста также можно заранее загрузить на платформу madeirasafe.com. Подобные требования связаны с необходимостью отследить все возможные контакты человека, если он заболеет коронавирусом.

Россия официально не восстановила прямое авиасообщение с Португалией, поэтому прилететь на Мадейру можно только через третьи страны.

По данным билетных агрегаторов, на майские праздники перелет возможен, например, через аэропорты Германии (Берлин и Мюнхен): билет туда-обратно без багажа стоит от 63 тысяч рублей на человека. Есть варианты перелетов через аэропорты Швейцарии, с которой у РФ также возобновлено регулярное авиасообщение. Кроме того, есть маршрут со стыковкой в Амстердаме.

Туристы из России могут въехать на Мадейру, но только с действующей ранее открытой шенгенской визой. Новых туристических виз в России Португалия не выдает с марта 2020 года.