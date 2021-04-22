ООН призвала правительство РФ отправить Навального на лечение за границу

АГН "Москва" / Пресс-службоа Мосгорсуда

Эксперты ООН по правам человека призвали российские власти отпустить Алексея Навального для лечения за границей. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления ООН по правам человека.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Навальный содержится в условиях, которые могут считаться равносильными пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию в учреждении, которое, как сообщается, не отвечает международным стандартам. Согласно международному праву государство несет полную ответственность за его жизнь и физическую неприкосновенность. В связи с этим правительство Российской Федерации должно принять все необходимые меры для защиты физического и психического здоровья и благополучия г-на Навального", - заявили эксперты организации.

Они отметили, что политика, который отбывает наказание в покровской колонии, ранее перевели в тюремную больницу, но все еще не допустили выбранного им врача. "Очевидные нарушения запрета на пытки или другое жестокое обращение, его права на адвоката и в первую очередь его права на своевременную и эффективную медицинскую помощь во время содержания под стражей только усиливают нашу и без того глубокую озабоченность по поводу жизни и безопасности Навального", - добавили эксперты ООН.

Они подчеркнули, что российские власти несут ответственность за здоровье Навального, а поскольку его жизни, по их оценке, "угрожает серьезная опасность", он должен быть экстренно эвакуирован для лечения за границей. Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в срочном порядке коммуницировал жалобу Навального на условия содержания в покровской ИК-2.

В частности, ЕСПЧ поинтересовался у российских властей, совместимо ли содержание Навального под стражей с его правом на жизнь, гарантированным статьей 2 Европейской конвенции по правам человека, соответствует ли нынешнее лечение требованиям конвенци и подвергался ли Навальный пыткам и жестокому обращению в колонии.

Кроме того, суд интересуется, существовало ли объективное препятствие не освободить политика из колонии, как суд потребовал, опираясь на Правило 39 Регламента Суда. Российские власти должны предоставить ответ до 12 июля.