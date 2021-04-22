Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к российским властям незамедлительно освободить Алексея Навального из колонии и обеспечить ему полное соблюдение прав, включая необходимую медпомощь

Adrian Grycuk / Wikimedia Commons Алексей Навальный

Кира Ярмыш / Twitter

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к российским властям незамедлительно освободить Алексея Навального из колонии и обеспечить ему полное соблюдение прав, включая необходимую медпомощь. За резолюцию проголосовали подавляющее большинство депутатов ПАСЕ (106 человек). Против выступили 26 человек: члены российской делегации, а также представители Азербайджана и Армении. Среди воздержавшихся - представители Турции, Сербии и один чешский депутат. Резолюция опубликована на сайте ПАСЕ.

ПАСЕ также призывает Москву выполнить решение Европейского суда по правам человека по делу "Ив Роше", по которому Навальный отбывает срок в колонии. России необходимо освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме защиты прав человека, которое запланировано на начало июня 2021 года.

Кроме того, в тексте резолюции депутаты указали на нарушения Европейской конвенции о правах человека. Там отмечается, что состояние здоровья российского оппозиционера значительно ухудшилось за время содержания под стражей, а его жалобы на проблемы со здоровьем остались без ответа.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович уже призвала Москву освободить Навального. "Еще раз призываю российские власти освободить Навального и немедленно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи в связи с серьезным ухудшением состояния его здоровья", - заявила она. 19 апреля Европейский суд по правам человека сообщил, что будет рассматривать дело о нарушении условий содержания Навального в колонии в приоритетном порядке.

Ранее в Мосгорсуде назвали голословными выводы об угрозе жизни Навального в условиях лишения свободы, и отказались признавать нарушения Конвенции о защите прав и основных свобод при замене срока Навальному. В постановлении Мосгорсуда говорится, что ЕСПЧ не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, не вправе давать российским судам какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов. В Мосгорсуде заявили, что вопрос об освобождении Навального может быть разрешен только российским судом в соответствии с требованиями национального законодательства, тогда как само решение ЕСПЧ по Навальному фактически является обращением к правительству России и не относится к предмету судебного разбирательства об отмене условного осуждения.