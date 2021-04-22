Эдуард Хегер

Vlada.gov.sk

Словакия высылает троих сотрудников российского посольства. Об этом сообщает в четверг "Интерфакс" со ссылкой на премьера Словакии Эдуарда Хегера.

В течение недели они должны покинуть территорию страны "в соответствии с актуальной геополитической ситуацией".

Решение принято "в знак солидарности с Чехией", ранее потребовавшей до мая сократить дипломатическую миссию в Праге до уровня чешской миссии в Москве, заявил в четверг на пресс-конференции премьер Словакии.

Хегер обосновал принятое решение тем, что Словакия не может терпеть, когда представители других стран не соблюдают согласованные правила.

Премьер завершил пресс-конференцию, не став отвечать на вопросы журналистов.