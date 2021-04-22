КГБ Белоруссии более полугода вело оперативно-розыскные мероприятия в отношении участников заговора, а ФСБ России об этом проинформировали только "за 12 часов до старта завершающего этапа этих мероприятий" - то есть до задержания в Москве Зенковича

John Oldale / wikimedia.org

Четырем задержанным по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти. Как заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник отдела следственного управления белорусского Комитета государственной безопасности Константин Бычек, все задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

Среди обвиняемых по этому делу проходят политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. По версии ФСБ, которая также участвовала в их задержании, 9 мая они планировали совершить военный переворот по "отработанному сценарию цветных революций". По статье о заговоре, который не привел к захвату власти, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, отмечает "Эхо Москвы".

По словам Бычка, один из фигурантов дела Юрий Зенкович пытался завербовать военнослужащих, "готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом". "Сейчас он находится в следственном изоляторе, как я уже отметил, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме, сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий", - сказал Бычек.

Бычек добавил, что КГБ Белоруссии более полугода вело оперативно-розыскные мероприятия в отношении участников заговора, а ФСБ России об этом проинформировали только "за 12 часов до старта завершающего этапа этих мероприятий" - то есть до задержания в Москве Зенковича. "Спасибо российским партнерам, что они, фактически будучи не в курсе дела, как говорится, с колес включились в работу и помогли нам задержать фигурантов наших материалов", - сказал начальник отдела следственного управления КГБ.

Лукашенко 17 апреля заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение, якобы одобренное высшим политическим руководством США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. Белорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокацией российских и белорусских спецслужб, тогда как в Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательным.