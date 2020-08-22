Лечащие врачи Алексея Навального в берлинской клинике Charité, как ожидается, выступят с заявлением в понедельник, 24 августа

Фото: INTERRAILS / commons.wikimedia.org Возле здания клиники дежурят полицейские, дежурство продлится всю ночь

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Лечащие врачи Алексея Навального в берлинской клинике Charité, как ожидается, выступят с заявлением в понедельник, 24 августа, сообщила РИА "Новости" официальный представитель клиники Мануэла Цингль. В связи с коронавирусными ограничениями обсуждается, будет ли это пресс-конференция или письменное заявление. По словам Цингль, обследования Навального продолжаются, пока невозможно сказать, сколько они продлятся.

Руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил в Telegram, что о каких-либо результатах и прогнозах можно будет говорить не раньше чем через несколько дней. По его словам, врачи клиники "Шарите" и реанимационной авиации поддержали решение о транспортировке политика и признали его правильным для здоровья Навального.

Волков отметил, что "нельзя выделить одного человека или одно событие, вклад которого был бы решающим или переломным в том, что транспортировка стала возможной". Он поблагодарил бизнесмена Бориса Зимина и фонд его семьи, оплативших рейс медицинского самолета и его ожидание в аэропорту Омска, а также правительство Германии и лично Ангелу Меркель за обеспечение "международной поддержки" и помощь в решении "огромного количества вопросов бюрократии и безопасности". Также транспортировке Навального, по словам Волкова, содействовали пикеты, посты в соцсетях и обращения в ЕСПЧ.

Дело Навального с Меркель и президентом России Владимиром Путиным также обсуждал президент Финляндии Саули Ниинистё. Он рассказал в эфире финского телерадиоканала Yle, что сначала обсудил ситуацию с канцлером Германии, а потом позвонил Путину, согласовав этот шаг с главой германского правительства. По словам Ниинистё, на вопрос, можно ли привезти Навального на лечение в Германию, российский президент ответил, что для этого нет никаких политических препятствий, передает DW.

Самолет частной немецкой авиакомпании FAI Aviation Group с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту Тегель в 8:45 по местному времени после почти пяти часов в воздухе. Там он зарулил на стоянку в военной зоне летного поля, где паркуются правительственные самолеты.

При этом на сайте FlightRadar пунктом назначения джета значился аэропорт Шенефельд. По данным таблоида Bild, немецкие спецслужбы специально запустили эту дезинформацию из соображений безопасности.

В специально оборудованный реанимобиль с номерными знаками бундесвера Навального перенесли только спустя больше часа. В клинику "Шарите" политика доставили примерно через полтора часа после приземления в сопровождении кортежа мотоциклистов, сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам и нескольких машин скорой, сообщает DW. В машинах сопровождения очевидцы заметили людей в военной форме.

Спустя 20 минут клиника официально подтвердила прибытие Навального, сообщив, что врачи смогут прокомментировать ситуацию только после всесторонней диагностики и по согласованию с родственниками оппозиционера. "Исследования займут некоторое время, мы просим терпения", - сказали в пресс-службе "Шарите".

Возле здания клиники дежурят полицейские, дежурство продлится всю ночь, сообщили РИА "Новости" сотрудники правоохранительных органов. Возле здания стоят два микроавтобуса полиции, еще один микроавтобус расположен у подъезда в приемный покой. Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа.