ВСЕ ФОТО Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал привести основные части вооруженных сил страны в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление в связи с "шевелением войск НАТО" вблизи белорусских границ

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Об этом он заявил после посещения военного полигона под Гродно, назвав свое решение самым серьезным за четверть века

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Лукашенко посетовал, что вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал привести основные части вооруженных сил страны в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление в связи с "шевелением войск НАТО" вблизи белорусских границ. Об этом он заявил после посещения военного полигона под Гродно, назвав свое решение самым серьезным за четверть века.

Лукашенко посетовал, что вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки, передает государственное агентство БелТА.

"Даже не сказал бы, что внутри страны [в целом]. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - заявил Лукашенко.

По его мнению, оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь их от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. "Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента", - заявил Лукашенко.

По его версии, задачей этого неназванного альтернативного лидера является введение войск НАТО в страну "с целью защиты населения", после чего "на Беларуси можно поставить крест". Он назвал заявления лидеров западных стран, в том числе о переговорах с ОБСЕ, прямым вмешательством в ситуацию в Белоруссии.

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор", - заявил Лукашенко.

Одновременно с этим, по его словам, идет активизация протестных настроений и "бандитизма в обществе". Он поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно", "с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны".

Ранее Минобороны Белоруссии объявило проведение "масштабных тактических учений" на гродненском направлении. Это произошло вскоре после того, как администрация Гродно согласилась выполнить часть требований протестующих: разрешила им митинговать на центральных площадях, выделила телеэфир, отпустила всех задержанных и пообещала создать Совет общественного согласия. Однако уже на следующий день протестующих предупредили о том, что готовящаяся акция на площади Ленина будет признана несанкционированной, хотя именно на этой площади власти и разрешили митинговать.

20 августа мэр Гродно Мечислав Гой заявил, что протестующие призывают к забастовкам на предприятиях, "к оскорблениям, унижениям, запугиваниям и угрозам физической расправой педагогам, руководителям предприятий, семьям служащих правоохранительных органов, военнослужащих и просто людей, имеющих иную точку зрения".

Он призвал прекратить оказывать давление на "семьи гродненцев, выполняющих свой служебный долг", распространять ложную информацию, "унижающую честь и достоинство личности", "соблюдать право гродненцев на отдых в тишине, особенно пожилых людей, на общественный порядок, на безопасность передвижения по улицам города. В день посещения Лукашенко военного полигона под Гродно в городе собрали митинг в его поддержку.