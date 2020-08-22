Алексея Навального удалось вывезти из омской больницы медицинским самолетом в Берлин. Реанимобиль с политиком, который по-прежнему находится в коме, прибыл в аэропорт в сопровождении полицейских. С помощью специального устройства носилки поместили в салон. Навального сопровождает его жена Юлия.

Медицинский борт больше 17 часов простоял в аэропорту Омска, сообщил в Twitter сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров. Самолет Bombardier Challenger 60 вылетел из омского аэропорта в 8 часов утра по местному времени (5 часов утра по московскому) и примерно пять часов спустя приземлился в Берлине.

Навального доставят в клинику "Шарите", где после предполагаемого отравления лечили издателя "Медазоны" Петра Верзилова. В организации Cinema for Peace Foundation, которая организовывала перевозку Навального, сообщили, что состояние политика было стабильным как во время полета, так и после, пишет Bild.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Накануне главврач омской больницы скорой помощи N1 Александр Мураховский заявлял, что Навального нельзя транспортировать до полной стабилизации его состояния и говорил, что участие иностранных специалистов в его лечении не требуется. Он также сообщил, что исследования, необходимые для определения диагноза Навального, займут еще около двух суток.

В Кремле предлагали прислушаться к мнению омских врачей, отмечая, что "больному" (фамилия Навального там по-прежнему не называется) стало плохо "именно в самолете после набора высоты". Супруга Навального в письменной форме обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разрешить ей вывезти мужа в Германию.