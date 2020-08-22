ВСЕ ФОТО Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД и КГБ по Гродненской области за субботу и воскресенье обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов региона, а также закрыть с понедельника предприятия, сотрудники которых вышли на забастовку

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь "Если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо, мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника - замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - заявил Лукашенко на митинге в свою поддержку

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Оппозицию Лукашенко в очередной раз назвал "черносотенцами". "Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД и КГБ по Гродненской области за субботу и воскресенье обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов региона, а также закрыть с понедельника предприятия, сотрудники которых вышли на забастовку.

"Если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо, мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника - замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - заявил Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно (цитата по Tut.by).

Силовым ведомствам он поручил "аккуратно, не толпами, выявить всех подстрекателей и провокаторов", заявив, что власти располагают всеми списками. Он добавил, что зачинщиками беспорядков являются не белорусы, а "альтернативщики", которые "сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом", а "некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели".

Оппозицию Лукашенко в очередной раз назвал "черносотенцами". "Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман. Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", - цитирует БелТА.

Лукашенко пообещал пресекать "самым жестким образом" давление на семьи и запугивание "детей, госслужащих, военных, журналистов". "Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", - заявил он. Лукашенко, обращаясь к властям региона, назвал фейками все, что говорят его противники. "Ситуация успокоится - и я все расскажу в деталях", - пообещал он.

В частности, Лукашенко назвал постановочными 60% видео в интернете с пострадавшими от побоев при разгоне акций протеста. "В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей", - заявил он.

Фейком Лукашенко назвал и историю с пострадавшей девочкой из Гродно, "которую якобы избил ОМОН". "И вся страна рыдала пять дней - какие негодяи омоновцы. А что оказалось на самом деле? Хорошо, спасибо тому отцу, который нашел мужество и честно сказал: да господь с вами, никакой ОМОН не избивал, мы попали в ДТП. Спасибо ему огромное! Это мужественный человек!" - похвалил Лукашенко.

Речь идет о пятилетней девочке, пострадавшей в день акций протеста 11 августа. Ее мать рассказывала порталу Tut.by, что машина семьи попала в колонну протестующих автомобилистов, которые громко сигналили. "Впереди нас были Skoda и микроавтобус. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус - и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками - лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар". В больнице ребенку наложили два шва. Государственный телеканал СТВ в своем сюжете выдал иную версию событий: семья случайно попала в аварию.

Лукашенко на митинге в Гродно призвал "не громить" силовиков и простить их, "даже если они где-то ошиблись". "Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 - мы с детства знаем эти телефоны", - сказал он.