Власти Колумбии выдворили со своей территории двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже, сообщает Noticias Caracol. В ответ Москва выдворила двух колумбийских дипломатов.

Источники в правительстве Колумбии объяснили радиостанции W Radio, что еще 8 декабря из страны выдворили двух дипломатов РФ. Предполагается, что они собирали информацию и, возможно, действовали в интересах венесуэльского режима Николаса Мадуро. Также примечательно, что активность российских шпионов совпала с подготовкой к проведению выборов.

СМИ называют имена высланных россиян - это Александр Белоусов и Александр Паристов. W Radio отмечает, что Белоусов, предположительно связан с Главным разведывательным управлением (ГРУ), а Паристов - со Службой внешней разведки (СВР).

"В ответ на это российские власти выдворили со своей территории двух колумбийских дипломатов, работавших в Москве", - приводит "Интерфакс" сообщение радиостанции.

Глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса подтвердил факт выезда из страны двух российских дипломатов, сообщает Blu Radio. "8 декабря нашу территорию покинули двое граждан России, работавшие в посольстве РФ в Колумбии", - заявил он.

El Tiempo утверждает со ссылкой на колумбийские источники, что оба россиянина готовились к сбору информации военного характера, а также сведений об экономике. В частности, их интересовала тема добычи полезных ископаемых, информация о нефтяной инфраструктуре, электросетях и гидроэлектростанциях в стране. Для сбора информации дипломаты намеревались использовать беспилотники. Кроме того, они посещали студенческие мероприятия с целью дальнейшей вербовки агентов.

Дипломатов объявили персонами нон грата и обязали покинуть страну в 24-часовой срок.

В сообщении СМИ отмечается, что подобную шпионскую деятельность российские дипломаты вели и в Нидерландах. А в разоблачении русских шпионов участвовали сотрудники британских и американских разведслужб.

В июне 2019 года из Колумбии был выслан венесуэльский шпион, действовавший по заданию режима Николаса Мадуро.

Шпионский скандал с участием российских дипломатов разразился на фоне напряженных отношений между Колумбией и Венесуэлой. Весной Мадуро обвинил Колумбию в подготовке попыток вторжения на территорию Венесуэлы.