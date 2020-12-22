США ввели новые торговые ограничения против 45 российских организаций, СВР и Минобороны

Pixabay.com "Министерство признает важность использования своих партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ", - заявил министр торговли Уилбур Росс

Office of U.S. Commerce Secretary / wikimedia.org

Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США составило список из 45 российских и 58 китайских организаций, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Включение в список, опубликованный на сайте бюро, означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.

"Министерство признает важность использования своих партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ", - заявил министр торговли Уилбур Росс.

В министерстве отметили, что список организаций может быть расширен Комитетом по рассмотрению конечного пользователя, в который входят представители министерства торговли, обороны, энергетики, Госдепартамента и казначейства.

В перечень BIS вошли 45 российских организаций, в том числе Служба внешней разведки, Минобороны России и Администрация президента. Среди предприятий авиационной промышленности, которые попали под ограничения, значатся корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс, а также специальный летный отряд "Россия", который перевозит президента России, и Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в "Ростех".Также в этом списке корпорация "ВСМПО-Ависма", которая сотрудничает с Boeing.

Из предприятий космической сферы в список Минторга США включены РКЦ "Прогресс", Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (головной научный институт "Роскосмоса"). Среди других предприятий "Ростеха", оказавшихся под новыми санкциями, - Уральский приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод.

Кроме того, под ограничения попало судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи". В перечне значатся и предприятия ядерного оружейного комплекса, например, "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" и "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова.

По мнению американских властей, перечисленные организации и компании являются "военными конечными пользователями", что делает их объектами экспортного контроля. В Минторге США отмечают, что власти США не требуют полного ограничения на экспорт указанных предприятий, но будут требовать специальную лицензию для торговых сделок.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал такие действия администрации президента деструктивными. "Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу. Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы "подрывают" нацбезопасность США", - заявил он на официальной странице посольства в Facebook, добавив, что подобные шаги "ввергают наши отношения в еще больший кризис".

По подсчетам юридической компании Gibson Dunn, с 2017 года администрация Трампа приняла более 3900 различных санкционных мер - примерно три раза в день. При других президентах США вводилось не более 700 санкций в год. Ограничения накладывались на компании, частных лиц и даже нефтяные танкеры, связанные с Ираном, Северной Кореей, Китаем, Венесуэлой и Россией.

По оценке СМИ, в дальнейшем команда избранного президента США Джо Байдена планирует всесторонне проанализировать введенные международные санкции, однако сам Байден, скорее всего, продолжит агрессивный подход Трампа. Выбор кандидатов на высшие должности в новой администрации говорит о том, что экономические ограничения останутся важным инструментом внешней политики США.

Бывший координатор Госдепартамента по вопросам санкций Дэниел Фрид считает, что администрация Байдена будет сокращать не сами санкции, а злоупотребление ими. Как пишет Bloomberg, особое внимание будет уделяться Китаю и России - в последней объектами санкций могут стать близкие к президенту Владимиру Путину олигархи.