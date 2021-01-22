Албания вышлет российского дипломата за нарушение антикоронавирусных мер

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Албания вышлет российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения антикоронавирусных мер. Как говорится в заявлении МИД страны, на которое ссылается РИА "Новости", в ведомстве связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность из-за нарушения предписаний со стороны сотрудника дипмиссии.

"К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры <...> С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления", - отметили в албанском министерстве, не пояснив, как именно дипломат нарушил меры по сдерживанию коронавируса. На сегодня в стране действует ночной комендантский час, обязательное ношение масок и социальная дистанция.

При этом в Тиране выразили надежду, что Москва отнесется к этому решению как к вынужденной мере для защиты здоровья. Албанская сторона заверила российских коллег в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.

В посольстве России обвинения в адрес Кривошеева считают необоснованными. "Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике. МИД России проинформирован", - заявили агентству в дипмиссии.