Ллойд Остин приведен к присяге в качестве министра обороны США

Department of Defense / Twitter Кандидатуру Остина выдвинул президент США Джо Байден. Ллойд Остин заявил: "В случае назначения я буду выполнять миссию Министерства обороны, избегая войны и обеспечивая безопасность нашей страны. Я буду поддерживать принцип гражданского контроля над вооруженными силами, как и предполагается"

DoD photo by EJ Hersom / DVIDS

Сенат США утвердил генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны. Остин стал вторым утверждённым сенаторами кандидатом в кабинет нового президента Джо Байдена и первым в истории афроамериканцем, который возглавит оборонное ведомство Соединенных Штатов, сообщил "Голос Америки".

За его кандидатуру проголосовали 93 сенатора, против - двое.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила положение, позволяющее утвердить отставного генерала Остина в порядке исключения на посту шефа Пентагона По данным телеканала CNN, сделать исключение пришлось потому, что по закону уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад не могут возглавлять Пентагон. Остин ушел в отставку в 2016 году.

Кандидатуру Остина выдвинул президент США Джо Байден. Ллойд Остин заявил: "В случае назначения я буду выполнять миссию Министерства обороны, избегая войны и обеспечивая безопасность нашей страны. Я буду поддерживать принцип гражданского контроля над вооруженными силами, как и предполагается".

На слушаниях по его утверждению Остин предупредил сенаторов о враждебных действиях Москвы.

По данным РИА "Новости", Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. Он служил в Германии и во многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта.

В 2010 году Остин стал командующим сил Соединенных Шатов в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из страны. В декабре 2011 года его назначили заместителем командующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 годах руководил Центральным командованием ВС США. В этом качестве он играл ключевую роль в разработке стратегии по борьбе с терроризмом. После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.