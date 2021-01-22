Группа юристов подала жалобу в суд в американском штате Нью-Йорк, требуя лишить лицензии Рудольфа Джулиани, который является личным адвокатом экс-президента США Дональда Трампа

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Группа юристов подала жалобу в суд в американском штате Нью-Йорк, требуя лишить лицензии Рудольфа Джулиани, который является личным адвокатом экс-президента США Дональда Трампа. Письмо, которое подписали более 40 специалистов, включая бывших прокуроров, опубликовано профильной ассоциацией, сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что Джулиани нарушил этические нормы, поскольку сыграл ключевую роль в "общенациональной кампании" с целью убедить общественность и суды в масштабных фальсификациях на недавних выборах президента США. По словам авторов письма, Джулиани знал, что его утверждения о повсеместных фальсификациях были ложными.

Юристы, подавшие данную жалобу, требуют провести расследование. Они настаивают на том, чтобы во время данного разбирательства Джулиани было запрещено заниматься юридической деятельностью. Сам Джулиани на прошлой неделе заявил, что занимается подготовкой доводов защиты в рамках процедуры импичмента Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что Джулиани входит в число тех, кого Дональд Трамп может помиловать накануне своего ухода на тот случай, если его отдадут под суд после инаугурации нового президента США. Однако в итоговом списке помилованных его имени не оказалось.