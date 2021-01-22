Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию в размере 1700 евро анархисту из Калининграда Вячеславу Лукичеву, осужденному по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию в размере 1700 евро анархисту из Калининграда Вячеславу Лукичеву, осужденному по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал" со ссылкой на документ на сайте суда.

ЕСПЧ признал нарушение права на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда (п. 3 ст. 5 Европейской конвенции), а также нарушение права на безотлагательное рассмотрение судом правомерности заключения под стражу (п. 4 ст. 5 Европейской конвенции), так как жалобу на продление содержания под стражей Московский окружной военный суд рассматривал 26 дней.

14 марта 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Калининграде признал Лукичева виновным по делу об оправдании терроризма в интернете. Суд назначил штраф в размере 500 тыс. рублей. С учетом срока содержания Лукичева под стражей наказание было смягчено. Сумма штрафа была снижена до 300 тыс. рублей. Анархиста освободили в зале суда.

Поводом для уголовного преследования стал пост, опубликованный в телеграм-канале "Прометей" (группа посвящена анархизму и антифашизму), в котором, по версии следствия, Лукичев прикрепил предсмертную записку исполнителя теракта в Архангельске и назвал его "героем".

Анархиста задержали 5 ноября 2018 года на автобусной остановке вместе с подругами, с которыми он ехал в приют для животных помогать волонтерам. После многочасовых допросов и избиения омоновцами активист дал признательные показания. Адвокат объяснила, что Лукичев написал явку с повинной, чтобы его подруг отпустили. Через день после задержания анархиста арестовали.

Напомним, 31 октября 2018 года в Архангельске 17-летний студент второго курса политехнического колледжа Михаил Жлобицкий пришел в здание регионального управления ФСБ, и на входе устроил взрыв. Молодой человек скончался от полученных травм, а три сотрудника спецслужб получили ранения. СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ.

Перед взрывом в телеграм-чате появилось сообщение. "Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны", - написал пользователь с именем "Валерьян Панов", на аватаре которого была изображена эмблема немецкой леворадикальной группировки RAF ("Фракция красной армии"). Он добавил, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей".