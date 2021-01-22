Американская компания Pfizer взяла на себя обязательство поставить в 2021 году до 40 млн доз вакцины от коронавируса в бедные страны, а также страны со средним уровнем доходов. Обязательство принято в рамках инициативы ВОЗ COVAX, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press (AP).

В компании отказались назвать стоимость контракта. Поставки планируют начать в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ, как и остальной мир, что позволит нам сделать еще один шаг на пути к завершению этой глобальной пандемии", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли назвал решение Pfizer "важным шагом вперед на пути к обеспечению равного доступа к вакцинам".

При этом 40 млн доз препарата, учитывая, что вакцинация проходит в два этапа, слишком мало, так как COVAX рассчитана на поддержку жителей как минимум 92 стран.

COVAX - это глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Ранее Pfizer объявила, что на данный момент она наращивает производство и рассчитывает в 2021 году выпустить 2 млрд доз препарата. Ранее речь шла о 1,3 млрд.