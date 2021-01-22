Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной о поставке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной о поставке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко отметил, что венгерские эксперты посетили институт имени Гамалеи, а также ознакомились с клиническими исследованиями препарата, проводимыми на территории России. Также была произведена тщательная инспекция производственных площадок вакцины, а первые дозы "Спутника V", поставленные в Венгрию в декабре, прошли соответствующие экспертизы. "Это событие открывает дальнейшие горизонты для сотрудничества между Россией и Венгрией", - сказал он.

"Хотел бы отметить, что и многие страны сегодня активно одобряют применение российской вакцины "Спутник V", и в том числе идет активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения", - заключил Мурашко, добавив, что препарат показал прекрасные результаты по применению.

В свою очередь Петер Сийярто заявил, что "Спутник V" будет поставляться в Венгрию в три этапа. Он указал, что венгерские специалисты из Национального института фармакологии и безопасности питания ознакомились со всем процессом производства вакцины в России. "И наше ведомство одобрило применение вакцины и выдало разрешение на экстренное применение российской вакцины в Венгрии", - сказал Сийярто.

Он добавил, что в Венгрии из-за пандемии ежедневно умирает 100-150 человек и страна несет большие экономические издержки из-за ограничительных мер. "Национальным приоритетом и интересом является ускорение вакцинации", - подчеркнул глава МИД.

Ранее венгерское интернет-издание Index сообщило, что Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о российской вакцине "Спутник V" против коронавируса и одобрил допуск этого препарата. В свою очередь в четверг Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и безопасности питания Венгрии. 8 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Венгрия продолжает переговоры с Россией о закупке вакцины от нового коронавируса, потому что ЕС закупает вакцины слишком медленно. Ранее он высоко оценил российскую вакцину.

В ноябре 2020 года Венгрия стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований. Тогда Сийярто заявил, что Венгрии нужна качественная вакцина от коронавируса, а вопрос о том, где она произведена, имеет второстепенное значение. Отвечая на вопросы ТАСС, он добавил, что Венгрия стремится локализовать часть производства российской вакцины на своей территории.

Тогда же президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20, заявил, что Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные ею вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". "Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием", - сказал Путин, призвав сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой от заболевания. О готовности производить российскую вакцину "Спутник V" уже заявили власти Индии, также обсуждается возможность производства российской вакцины в Турции.