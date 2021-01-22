ВСЕ ФОТО США введут карантин по коронавирусу для всех прибывающих в страну

Pixabay.com Для всех въезжающих в Соединенные Штаты из-за рубежа будет обязателен не только отрицательный тест на коронавирус, но и карантин

Pixabay.com Об этом распорядился президент США Джозеф Байден

The White House / Youtube.com

Для всех въезжающих в Соединенные Штаты из-за рубежа будет обязателен не только отрицательный тест на коронавирус, но и карантин. Об этом распорядился президент США Джозеф Байден.

Решения новой администрации по борьбе с распространением COVID-19 сформулированы в 200-страничной стратегии, размещенной на сайте Белого дома. В документе указывается, что администрация принимает специальный указ о мерах безопасности во внутренних и международных поездках. В соответствии с этими правилами, по прибытии в США путешественники должны предъявлять отрицательный тест на коронавирус, а также проходить карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Кроме того, власти штатов введут масочный режим в общественном транспорте.

"Мы можем победить COVID-19 и победим. Америка заслуживает ответа на пандемию COVID-19, обусловленного наукой, точными данными и нуждами здравоохранения, а не политикой", - говорится в заявлении Белого дома.

Накануне инаугурации Байдена его штаб анонсировал подписание ряда важных указов. Среди них, в числе прочих, были меры по борьбе с распространением коронавируса. Президент собирался ввести стодневный масочный режим для всех госслужащих страны, а также добиться аналогичных мер от властей штатов.

Кроме того, в разработанном плане противодействия пандемии значится двукратное увеличение центров тестирования на коронавирус, ликвидация дефицита средств индивидуальной защиты, создание единых рекомендаций о противодействии пандемии для граждан и организаций и разработка программы защиты здоровья пожилых американцев и других людей из групп риска. При этом Байден не собирается снимать коронавирусные ограничения на въезд в США, которые до этого частично ослабил его предшественник Дональд Трамп.