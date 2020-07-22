В Чикаго произошло нападение на похоронную процессию, как минимум 14 человек получили ранения. Об этом сообщает CBS.
Стрельбу открыли из автомобиля, проезжавшего мимо похоронного бюро на углу 79-й улицы и Карпентер-стрит. В ответ кто-то из собравшихся на похоронах открыл ответный огонь по нападавшим. Те продолжали стрелять, пока их машина не врезалась в другой автомобиль на парковке, после чего пассажиры скрылись в разных направлениях.
На месте стрельбы нашли не менее 60 гильз, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. В числе раненых оказалась свидетельница перестрелки, которая вышла на улицу покурить, еще одна женщина получила сразу несколько ранений. В целом же, по словам свидетелей, большинство пострадавших - женщины, детей среди попавших в больницы нет.
Cколько людей участвовали в стрельбе, пока неизвестно, полиция задержала и допрашивает одного человека. По данным полиции, инцидент случился на похоронах 31-летнего Донни Уэзерсби, застреленного на прошлой неделе в районе Энглвуд. По данным источников, нападение было спланировано: полицейские были предупреждены о возможности инцидента на похоронах, и катафалк сопровождала полицейская машина.
Multiple people shot at 79th/Carpenter
Spoke with people here who said they were inside a funeral home when the shots started.
Spoke to a woman who had blood on her jeans. She didnt know whose blood it was.
I'm told The funeral was for a shooting victim. @cbschicago pic.twitter.com/Aun75y7VZk— Charlie De Mar (@CharlieDeMar) July 22, 2020
BREAKING NOW: Up to 16 people shot near 79th and Carpenter. @Chicago_Police on scene. Sources tell me some victims walked into hospitals others taken by ambulances and officers even took some victims to hospitals. @cbschicago pic.twitter.com/MNm1h5GeXI— Jermont Terry (@JermontTerry) July 22, 2020