Chicago Police Department / Facebook Не менее 14 человек пострадали во время стрельбы на похоронах в Чикаго

Chicago Police Department / Facebook

В Чикаго произошло нападение на похоронную процессию, как минимум 14 человек получили ранения. Об этом сообщает CBS.

Стрельбу открыли из автомобиля, проезжавшего мимо похоронного бюро на углу 79-й улицы и Карпентер-стрит. В ответ кто-то из собравшихся на похоронах открыл ответный огонь по нападавшим. Те продолжали стрелять, пока их машина не врезалась в другой автомобиль на парковке, после чего пассажиры скрылись в разных направлениях.

На месте стрельбы нашли не менее 60 гильз, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. В числе раненых оказалась свидетельница перестрелки, которая вышла на улицу покурить, еще одна женщина получила сразу несколько ранений. В целом же, по словам свидетелей, большинство пострадавших - женщины, детей среди попавших в больницы нет.

Cколько людей участвовали в стрельбе, пока неизвестно, полиция задержала и допрашивает одного человека. По данным полиции, инцидент случился на похоронах 31-летнего Донни Уэзерсби, застреленного на прошлой неделе в районе Энглвуд. По данным источников, нападение было спланировано: полицейские были предупреждены о возможности инцидента на похоронах, и катафалк сопровождала полицейская машина.

Multiple people shot at 79th/Carpenter



Spoke with people here who said they were inside a funeral home when the shots started.



Spoke to a woman who had blood on her jeans. She didnt know whose blood it was.



I'm told The funeral was for a shooting victim. @cbschicago pic.twitter.com/Aun75y7VZk— Charlie De Mar (@CharlieDeMar) July 22, 2020