Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу

torange.biz 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко

Andrew Butko / wikimedia.org

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу. В прошлом году представители пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины называли Байдалу организатором убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Байдале (позывной "Швед") сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, сообщает УНИАН.

8 июля в СМИ появились сообщения об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании бывшего сотрудника СБУ. В ответе на запрос журналистов СБУ подтвердила, что задержанный - Андрей Байдала. "Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале. - Прим. УНИАН) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. - Прим. УНИАН), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в ответе ведомства.

СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования. Позже в пресс-центре Службы уточнили, что Байдала был не сотрудником СБУ, а "представителем другого правоохранительного органа".

В июне 2019 года российские СМИ со ссылкой на "спецслужбы ДНР" распространили информацию о том, что убийство Захарченко осуществили "агенты", действовавшие под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.

Напомним, 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко. В СБУ тогда предположили, что его смерть могла стать результатом "криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с переделом бизнеса". Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству российских спецслужб, для которых фигура Захарченко могла стать ненужной.