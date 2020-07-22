jackmalipan / DepositPhotos США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне в течение трех дней, объяснив это защитой "американской интеллектуальной собственности". Как сообщает BBC, это заявление было сделано после того, как во дворе здания консульства были обнаружены неизвестные, жгущие некие документы в мусорных баках

jackmalipan / DepositPhotos

США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне в течение трех дней, объяснив это защитой "американской интеллектуальной собственности". Как сообщает BBC, это заявление было сделано после того, как во дворе здания консульства были обнаружены неизвестные, жгущие некие документы в мусорных баках. К зданию были вызваны пожарные службы.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал это требование "беспрецедентной эскалацией" недавних действий США. "Эта односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение между Китаем и США", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Китай привержен принципу невмешательства, а работа китайских дипломатических миссий на территории США нацелена на укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Дипломат призвал США "немедленно отозвать свое неверное решение" под угрозой решительных контрмер со стороны Китая.

A video captured by our crew outside the Consulate General of China in Houston shows people hosing down what appear to be flaming open containers in the courtyard of the property.

DETAILS: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/ToQitHjy2T— KPRC2Tulsi (@KPRC2Tulsi) July 22, 2020

Вопреки недавним заявлениям Дональда Трампа о хороших отношениях с Китаем, на практике отношения двух стран остаются весьма напряженными. Так, в мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон примет меры по предотвращению прибытия в США граждан КНР, которые могут заниматься шпионажем в интересах китайских властей. Речь идет о предположительном аннулировании виз примерно 3 тыс. студентов и ученых из КНР, которые связаны с учебными заведениями, сотрудничающими с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Помпео прямо не подтвердил эту информацию, но заявил, что Коммунистическая партия Китая "работала над тем, чтобы получить огромное влияние в США". А в июне Сенат США единогласно одобрил законопроект, который позволит вводить санкции в отношении китайских чиновников, подрывающих автономию Гонконга

Власти США также продолжают обвинять Китай в сокрытии информации о коронавирусе: по данным СМИ, сотрудники лаборатории в Ухане, который стал центром заражения, бежали из страны и сотрудничают с западными спецслужбами, чтобы выявить происхождение вируса. Некоторые ученые заявили, что в Китае об особенностях нового вируса знали еще в конце прошлого года, однако тогда ученых якобы просили молчать и быть осторожными. В Китае эти данные отвергают.