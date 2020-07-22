Pixabay.com Власти США решили закрыть консульство страны в Ухане

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Американские власти приняли решение не возобновлять работу консульства США в Ухане. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По словам источника АP, такой шаг со стороны властей США объясняется стремлением предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР. Работа консульства США в Ухане была приостановлена в январе текущего года на фоне распространения нового коронавируса, передает ТАСС. Агентство Reuters ранее отмечало, что Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в ответ на требование Вашингтона закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Ранее китайский МИД сообщил о том, что власти США потребовали закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что это решение о закрытии дипломатического учреждения Китая в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

Это заявление было сделано после того, как во дворе здания консульства были обнаружены неизвестные, жгущие некие документы в мусорных баках. К зданию китайской дипмиссии в Хьюстоне были вызваны пожарные службы.

Отношения Китая и США остаются весьма напряженными. В мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон примет меры по предотвращению прибытия в США граждан КНР, которые могут заниматься шпионажем в интересах китайских властей. Речь идет о предположительном аннулировании виз примерно 3 тыс. студентов и ученых из КНР, которые связаны с учебными заведениями, сотрудничающими с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Помпео прямо не подтвердил эту информацию, но заявил, что Коммунистическая партия Китая "работала над тем, чтобы получить огромное влияние в США". А в июне Сенат США единогласно одобрил законопроект, который позволит вводить санкции в отношении китайских чиновников, подрывающих автономию Гонконга.

Власти США также продолжают обвинять Китай в сокрытии информации о коронавирусе: по данным СМИ, сотрудники лаборатории в Ухане, который стал центром заражения, бежали из страны и сотрудничают с западными спецслужбами, чтобы выявить происхождение вируса. Некоторые ученые заявили, что в Китае об особенностях нового вируса знали еще в конце прошлого года, однако тогда ученых якобы просили молчать и быть осторожными. В Китае эти данные опровергают.