Борис Джонсон

Pippa Fowles / No 10 Downing Street / Flickr На сайте парламентского комитета по деятельности разведки и безопасности Великобритании опубликован доклад о российской угрозе

The Intelligence and Security Committee of Parliament

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность принятия нового закона, который будет требовать официальной регистрации агентов внешнего влияния, после того, как члены парламента обвинили правительство в серьезной недооценке "российской угрозы" по итогам доклада о попытках России вмешаться в выборы и референдумы. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

Накануне лейбористская оппозиция в парламенте жестко раскритиковала правительство за "системные провалы" в оценке угрозы и противодействию России и других "враждебных государств". Теневой министр внутренних дел Ник Томас-Саймондс обвинил действующее правительство в том, что оно не обеспечило спецслужбы стратегической поддержкой, законодательством и ресурсами для противостояния "растущей угрозе" со стороны Москвы. А глава МИД Британии Доминик Рааб призвал Россию "прекратить атаки на Британию и на наших союзников".

В обнародованном накануне докладе "Россия" Комитета по деятельности разведки и безопасности парламента Великобритании обращается внимание в том числе и на обширные денежные потоки из России в Британию: авторы доклада назвали Лондон "прачечной" российских олигархов. Во время выборов в Британии, по данным комитета, явно велись кампании дезинформации со стороны России.

Одной из рекомендаций авторов отчета было принятие новых законов. Одним из них является "Акт о шпионаже", который ставит вне закона любую шпионскую деятельность на территории Британии и может включать в себя требования к тем, кто по работе представляет интересы иностранных держав. Они будут обязаны регистрироваться по прибытии в Британию. Те, кто этого не сделает и будет действовать "под прикрытием", окажутся нарушителями закона.

Также парламентарии отметили, что кабинет министров не сделал ни одной попытки расследовать заявления о вмешательстве России в референдум о Brexit, и раскритиковали разведку и контрразведку за то, что они не обратили внимания на эти сообщения. Это же касается и возможных враждебных действий со стороны других стран, например, Китая. Представители кабинета министров заявили, что у правительства нет доказательств успешности предполагаемого вмешательства России в ход референдума. МИД России в свою очередь назвал британский парламентский доклад проявлением русофобии.

The Times, перевод статьи которой публикует InoPressa, утверждает, что премьер-министр Борис Джонсон готовится предоставить службам безопасности больше полномочий, чтобы остановить иностранное вмешательство в Великобритании.

Министры подтвердили, что Великобритания запустит свой собственный реестр иностранных агентов по образцу подхода США и Австралии: американский Закон о регистрации иностранных агентов обязывает лиц, работающих от имени иностранных правительств, должностных лиц и политических партий, регистрироваться в Министерстве юстиции США и периодически представлять отчеты о своей деятельности. Те, кто не будет соблюдать требования, могут быть заключены в тюрьму или депортированы.

Как заявил министр транспорта Грант Шаппс, эта мера станет первым шагом в борьбе с вражеским шпионажем. Он также опроверг данные об отмывании незаконных доходов в стране, заявив, что "деньги, полученные преступным путем или с помощью коррупции, попросту не приветствуются в Великобритании".

В докладе по России содержатся свидетельства бывшего главы MI5 сэра Эндрю Паркера, который заявил парламентариям, что иностранные агенты фактически могут безнаказанно действовать в Великобритании из-за устаревших законов о безопасности: иностранные шпионы не могут преследоваться по закону, если их не поймают при попытке получить служебные тайны. По его словам, положения Закона о государственной тайне в значительной мере устарели, так как часть их относится к временам Первой мировой войны и не отражает проблемы влияния в сфере экономики и киберсфере.

Нынешние же меры правительства, по мнению издания, являются не превентивными, а скорее ограничивающими ущерб. Как напоминает издание, доклад был передан премьер-министру в октябре прошлого года, но его публикация неоднократно откладывалась на фоне утверждений о том, что правительство пытается "утаить" его выводы.