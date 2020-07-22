Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста, в которой требует провести тщательное расследование по факту нападения на журналистов Первого канала в Портленде, в штате Орегон

Kent Wang / wikimedia.org Посол РФ в США Анатолий Антонов

U.S. Mission Geneva / Eric Bridiers

Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста, в которой требует провести тщательное расследование по факту нападения на журналистов Первого канала в Портленде, в штате Орегон.

"По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах", - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на страничке посольства в Facebook.

По его данным, "корреспондент Юлия Ольховская и оператор Вячеслав Архипов подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских". "Работники прессы громко и ясно себя идентифицировали, предъявляли документы пресс-карты и не оказывали никакого сопротивления", - подчеркнул дипломат.

По его словам, посольство "оперативно связалось с россиянами". Состояние их здоровья "не вызывает беспокойства, медицинская помощь им не требуется". "Рекомендовали им держаться от противоборствующих сторон на безопасном расстоянии, - добавил Анатолий Антонов. - Будем добиваться, чтобы и этот инцидент был учтен правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США".

Российский дипломат сослался на правозащитников, по данным которых "количество происшествий с прессой уже превысило 500 случаев". "В этом году США явно выйдут по этому показателю на лидирующие позиции в мире. Хочу отметить, что солидарности или хотя бы моральной поддержки наши журналисты от местных работников СМИ здесь не получают", - заключил Анатолий Антонов.

Ранее об этом инциденте сообщила пресс-служба Первого канала. "Группа Юлии Ольховской оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась", - сообщили в пресс-службе. По ее утверждению, "Ольховскую сильно толкнули, на оператора напали с дубинками". "Камеру разбили, у журналистов ушибы и царапины", - добавили в пресс-службе, которую цитирует "Интерфакс".

Там отметили, что оба сотрудника канала имели при себе пресс-карты. Журналисты находились у местного суда, где снимали репортаж о беспорядках.

Сама Ольховская в эфире ток-шоу "Время покажет" на Первом канале рассказала, что на 55-й день протестов и беспорядков в США воцарилась анархия. "Никто просто не контролирует ничего и улицы превращаются в зону боевых действий", - сказала она.

По словам российской журналистки, радикалы движения "Антифа" предприняли попытку поджечь здание федерального суда. В этот момент охрана учреждения и напала на журналистов, которые снимали разгорающееся пламя. Ольховская пояснила, что силовики схватили ее за голову и бросили на землю, а также стянули с ее головы шлем. Журналистка добавила, что поцарапала при этом пальцы и ногу.

Силовики-федералы разжигают противостояние в Портленде

Протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия начались в Портленде еще 25 мая после того, как в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд, и с тех пор стихийные акции у здания окружного суда проходили каждый день, собирая сотни местных жителей.

Днем протесты больше походили на городской фестиваль: демонстранты танцевали, пели и общались друг с другом. Ночью у окружного суда собирались радикалы. В День независимости США, 4 июля, протестующие забросали здание камнями и фейерверками, а еще через несколько дней вокруг судебного комплекса попытались возвести импровизированные баррикады.

Местная полиция старалась не вмешиваться. После попытки поджога 4 июля, например, мэрия Портленда объявила о введении в центре города особого режима, но сочла нужным уточнить, что полиция не приближалась к демонстрантам, так как не было выявлено угрозы безопасности жизни.

В начале июля в Портленде, крупнейшем городе штата Орегон на Западном побережье США, появились вооруженные люди в камуфляжной военной форме без знаков различия. Эти отряды входят в недавно созданное подразделение министерства внутренней безопасности США. В нем состоят сотрудники службы маршалов США, а также таможенной и пограничной служб.

Несколько недель они патрулировали территорию вокруг федерального окружного суда, передвигаясь по городу на микроавтобусах без номеров и каких-либо опознавательных знаков. На форме неизвестных военных - новенькие нашивки с надписью "полиция", но, вопреки принятым в Америке правилам, нет ни имен, ни названий подразделений.

Когда протестующие приближались слишком близко к суду, на ступенях комплекса появлялись люди в камуфляже. Они применяли слезоточивый газ, разгоняли демонстрантов дубинками и использовали резиновые пули и мини-гранаты с перцовым газом. 12 июля в интернете появились кадры, на которых видно, как один из протестующих получил тяжелую травму головы после выстрела резиновой пулей.

В последние дни эти патрули сменили тактику и стали действовать активнее. 18 июля 53-летний отставной офицер ВМФ США, в первый раз присоединившийся к протесту, попытался поговорить с федералами, но был жестоко избит резиновыми дубинками и получил несколько переломов. После этого в центре Портленда разгорелась настоящая война между демонстрантами и неизвестными военными, пишет Русская служба BBC.

20 июля у здания окружного суда собрались несколько тысяч демонстрантов. До этого в городе прошли мирные марши, участники которых скандировали "Черные жизни важны" и "Федералы, убирайтесь домой!" Подобные шествия возглавляют участники стихийного движения "Стена матерей", возникшего в Портленде несколько дней назад. В ночь на 18 июля несколько сотен женщин в велосипедных шлемах взялись за руки и встали цепью между протестующими и подразделениями неизвестных военных. В руках они держали плакаты "Федералы, не подходите, здесь стоят матери!" и "Оставьте наших детей в покое!"

На одном из плакатов, опубликованных в Twitter, было написано: "Федералы - подстрекатели со стороны".

Местные власти и парламентарии также заподозрили силовиков-федералов в применении неоправданного насилия и антиконституционных действиях. Прокурор штата Орегон подал судебный иск против министерства внутренней безопасности США и еще нескольких ведомств, заявив, что люди в камуфляжной форме незаконно и агрессивно задерживают людей. В суд обратились и наиболее влиятельные правозащитные организации, считающие, что подобные задержания можно приравнять к похищению людей.

Власти штата Орегон и лидеры Конгресса США потребовали от президента Дональда Трампа отозвать федеральные военизированные подразделения, отправленные в город Портленд для сдерживания протестов.

В ответ президент США назвал действия неизвестных военных прекрасной работой, пообещав отправить такие же подразделения в другие города. В списке оказались Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Балтимор и Окленд. Мэрии всех этих городов возглавляют политики-демократы. "Эти города управляются либералами, и управляются очень глупо", - заметил Трамп, пояснив, что он намерен покончить с "разгулом анархистов и агитаторов".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в Twitter назвала людей в армейском камуфляже "штурмовиками, похищающими граждан". А губернатор Орегона Кейт Браун оценила действия федеральной администрации как политический театр, разыгранный для того, чтобы укрепить позиции Трампа перед выборами.

Cенатор от штата Орегон Джефф Меркли также отметил в соцсети, что только авторитарные режимы используют против демонстрантов подразделения, которые скрывают свои лица и свою принадлежность.