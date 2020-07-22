ВСЕ ФОТО Комитет по деятельности разведки и безопасности парламента Великобритании предложил пересмотреть политику выдачи "золотых виз" состоятельным гражданам России, говорится в докладе комитета

Pixabay.com Инвестиционные или так называемые золотые визы (Tier 1) в Великобритании выдаются инвесторам, которые вложили в экономику страны не менее 2 млн фунтов

Pixabay.com В Британии потребовали ужесточить выдачу "золотых виз" богатым россиянам

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Комитет по деятельности разведки и безопасности парламента Великобритании предложил пересмотреть политику выдачи "золотых виз" состоятельным гражданам России, говорится в докладе комитета, часть которого посвящена российской диаспоре в Великобритании.

Авторы доклада утверждают, что представители российской элиты имеют особо тесные связи с Великобританией благодаря эксплуатации британской визовой схемы для инвесторов, простым правилам инвестирования в недвижимость и тому, что судебная система королевства рассматривается как нейтральная. По их словам, Великобритания "приветствовала российские деньги и почти не задавала вопросы о происхождении богатства".

Поэтому российские олигархи начали выстраивать сеть влияния в стране, используя PR-компании и общественные и образовательные организации для отмывания денег, заработанных за пределами Великобритании. Также российская диаспора способна оказывать влияние на политику королевства благодаря тесным связям с британскими политиками, финансово заинтересованными в лоббировании интересов крупных российских компаний. В докладе утверждается, что российские спецслужбы, используя кибератаки, дезинформацию и пропаганду в СМИ и социальных сетях, пытались воздействовать на исход кампаний перед референдумами о независимости Шотландии, а также, возможно, о выходе Великобритании из ЕС.

Для того, чтобы изменить ситуацию, властям Великобритании рекомендуется принять ряд мер, обязав членов палаты лордов отчитываться о переводах от частных лиц в размере более 100 фунтов. Сейчас это требование распространяется только на членов палаты общин. Также необходимо пересмотреть инвестиционную визовую программу, установив более надежный подход к выдаче таких виз.

Инвестиционные или так называемые золотые визы (Tier 1) в Великобритании выдаются инвесторам, которые вложили в экономику страны не менее 2 млн фунтов. Также в Великобритании действуют виза предпринимателя (Tier1 Entrepreneur), предназначенная для тех, кто намерен вести бизнес на территории страны, а также полугодичная виза будущих предпринимателей (Graduate Entrepreneur), которая предназначена для людей, ведущих переговоры по поводу открытия или покупки компании в Британии.

До 2015 года виза инвестора гарантированно выдавалась бизнесменам при условии вложения в британскую экономику средств в объеме не менее 2 млн фунтов стерлингов, однако затем Лондон принял закон о "криминальных финансах" (Criminal Finances Act), который позволяет требовать от претендентов на такую визу объяснения источника их богатства. После этого количество выдаваемых виз такого рода сократилось на 84%.

После покушения на Скрипалей весной 2018 года власти Великобритании решили перепроверить выданные состоятельным россиянам "золотые визы", а в декабре того же года выдача инвестиционных виз была приостановлена. А в 2019 году правила выдачи "золотых виз" ужесточились еще сильнее: теперь инвесторы обязаны раскрывать происхождение средств или подтверждать, что они находились под их контролем не менее двух лет.