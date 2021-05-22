Власти Белоруссии заблокировали доступ к российскому порталу Sports.ru. С утра субботы сайт либо не открывался, либо выдавалось сообщение о его блокировке Мининформом республики, сообщает Tribuna.com Беларусь. При этом портал продолжал работать у некоторых мобильных операторов.

Первый заместитель министра информации Белоруссии Андрей Кунцевич подтвердил блокировку российского ресурса. По его словам, такое решение было принято по ходатайству налоговых органов "в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх", передает Sputnik. Кунцевич добавил, что заблокированы еще 483 ресурса.

Сооснователь Sports.ru гражданин Белоруссии Дмитрий Навоша после президентских выборов 2020 года в республике и последовавших за ним массовых протестов неоднократно критиковал президента Александра Лукашенко, выступал против насилия в отношении белорусов и создал Фонд солидарности для поддержки людей, потерявших работу из-за участия в протестах.

19 мая Навоша в соцсетях поддержал заблокированный в Белоруссии независимый портал TUT.by, на руководство которого завели дело о неуплате налогов. Навоша написал, что TUT.by "каким-то чудом (скорее, многолетними ежедневными упорством и несгибаемостью) сформировался при диктатуре, где никаких институтов не предусмотрено. А только агрофюрер, послушные гестаповцы и безмолвные местные, лишенные всяких прав и свобод".

"Все понимают, упрощенно говоря, что когда вас будут убивать - TUT.by хотя бы попробует выяснить, были ли вы в момент вашего убийства подвыпившим, как уверяют убийцы. Когда вас будут сажать - TUT.by попробует рассказать об этом больше, чем текст приговора. Каждому ясно, что по мере уничтожения медиа вообще и TUT.by в частности убивать, сажать, пытать и т.д. будут чаще и ещё наглее", - отметил Навоша.

В августе 2020 года Sports.ru поменял государственный флаг Белоруссии в тегах спортсменов, судей, клубов и сборных на бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против действующей в республике власти.

"БЧБ флаг останется в тегах спортсменов, тренеров, менеджеров, клубов, сборных и лиг до тех пор, пока в Беларуси не будет разрешен кризис. Этим флагом мы подчеркиваем солидарность с белорусским народом. Когда будут привлечены к ответственности все, кто причастен к жесточайшему насилию над мирными гражданами, и в стране прозрачно подведут итоги президентских выборов - мы с радостью вернем официальную государственную символику", - говорится в блоге Sports.ru.

В феврале 2021 года владельцем портала стал инвестиционный фонд основателя парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексея Нечаева. Сообщалось, что основатели Sports.ru Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга - Tribuna.com и Betting Insider - продолжат работать автономно от Sports.ru.