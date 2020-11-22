Джозеф Байден объявит назначения на ключевые посты в его будущей администрации США 24 ноября. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC Рон Клайн, назначенный Байденом на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

"Первые кандидатуры в кабинет станут известны во вторник", - информировал Клайн. "Если вы хотите знать, кто будет возглавлять конкретные ведомства, то вам придется подождать, когда их назовет сам избранный президент во вторник", - добавил он.

При этом он отказался говорить, о каких именно назначениях идет речь.

Клайн был руководителем аппарата вице-президента США и его советником с 2009 по 2011 год, когда этот пост в администрации президента Барака Обамы занимал Байден, а также с 1995 по 1999 год, когда вице-президентом в администрации Билла Клинтона был Альберт Гор.

Советник переходной команды демократов Джен Псаки, которая в прошлом возглавляла пресс-службу Госдепартамента, не дала столь определенный ответ на тот же вопрос в эфире телекомпании CNN. По словам Псаки, назначения будут объявлены в течение наступающей недели.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.