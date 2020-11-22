В Беларуси в воскресенье в 106-й день протестов проходит "Марш против фашизма". В Минске люди с утра собрались в колонны в своих районах и направились в центр города, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев происходящего. Силовики применили спецсредства против демонстрантов. Уже начались задержания.

У одной из станций метро демонстранты были встречены свето-шумовыми гранатами. В другом месте, как сообщают журналисты, люди в балаклавах выхватывали у демонстрантов бело-красно-белые флаги.

Более десятка протестующих задержали в районе метро "Каменная горка". Люди начали прятаться в расположенном рядом торговом центре Green City, туда побежали порядка 100 человек, их преследуют силовики, которые также ворвались в здание.

"В районе Каменной Горки против демонстрантов применили спецсредства", - сообщает белорусский портал tut.by, который опубликовал видеозапись происходящего. Слышны взрывы, виден дым, как от светошумовых гранат. Очевидцы говорят, что есть задержанные.

Сформированные во дворах различных районов города группы численностью от нескольких сотен до тысячи человек пытаются пройти к назначенным местам сбора демонстрантов, чтобы слиться в одну колонну. По ходу движения их встречают силовики. Идущая из микрорайона на Уручье колонна из нескольких тысяч человек вышла на проезжую часть, при этом протестующие пропускают общественный транспорт и машины корой помощи.

На юго-западе Минска, в районе Малиновка, движению демонстрантов также воспрепятствовали силовики, сообщает "Интерфакс". Очевидцы также сообщают о применении спецсредств для разгона протестующих.

Задержания идут в районе улицы Ванеева, здесь припаркованы около 10 микроавтобусов с силовиками. Также сообщают, что люди в балаклавах задерживали протестующих на Логойском тракте в районе Зеленый луг на северо-востоке Минска.

Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" опубликовал на своем сайте список имен задержанных. По состоянию на 15:00 мск нем числятся не меиее 60 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, по одному человеку - в Новополоцке и Заславле.

Власти закрыли в Минске десять станций метрополитена в целях обеспечения безопасности в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста . Поезда следуют без остановки на данных станциях. Кроме того, временно прекращена высадка и посадка пассажиров на остановках наземного общественного транспорта вдоль проспекта Независимости в центральной части Минска.Белорусы протестуют против режима Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента 9 августа этого года. Тысячи белорусов и лидеры ряда европейских стран считают, что результаты выборов были фальсифицированы.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в белорусской столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

Менск, раён Малінаўка. Выглядае, што сілавікі разгубіліся, калі ўбачылі, што людзі не ўцякаюць ад іх.

Відэа @Motolko pic.twitter.com/xNCuNmTNDO— Радыё Свабода (@svaboda) November 22, 2020

Яшчэ адно відэа сутычак каля мэтро "Каменная Горка". На ім відаць, як невядомы страляе ў паветра ў натоўпе людзей, а таксама выбухі. pic.twitter.com/J4OLsdDKV1— Радыё Свабода (@svaboda) November 22, 2020