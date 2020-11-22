Повторного пересчета голосов в штате Джорджии потребовала команда юристов президента США Дональда Трампа, которая инициировала иски, направленные на пересмотр результатов голосования на президентских выборах

adogslifephoto / DepositPhotos Напомним, Трамп призывал остановить пересчет голосов в Джорджии до тех пор, пока избиркомы не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. В противном случае - это пустая трата времени, уверен американский лидер

Фото: The White House / flickr.com

Повторного пересчета голосов в штате Джорджии потребовала команда юристов президента США Дональда Трампа, которая инициировала иски, направленные на пересмотр результатов голосования на президентских выборах.

В тексте поданной ими петиции говорится, что они требуют "честного пересчета голосов", который должен включать сопоставление подписей избирателей. По их мнению, без этого результат будет "ложным", передает "Интерфакс".

Напомним, Трамп призывал остановить пересчет голосов в Джорджии до тех пор, пока избиркомы не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. В противном случае - это пустая трата времени, уверен американский лидер. Однако в пятницу власти Джорджии утвердили итоги голосования в штате, согласно которым лидирует демократ Джозеф Байден.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официально результаты еще не объявлены. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации объявил себя избранным президентом. С победой на выборах его поздравили многие мировые лидеры. Республиканец Трамп обвинил демократов в мошенничестве и фальсификациях на выборах.

В субботу нынешний президент США написал в Twitter, что имеющихся у него данных о фальсификациях на выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом. Хозяин Белого дома отметил, что его следователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов.

Поражение Трамп не признал и инициировал ряд судебных исков, чтобы добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Ранее, в ночь на воскресенье по московскому времени окружной суд в Пенсильвании, дающей 20 голосов выборщиков, не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах. Судья Мэтью Бранн назвал аргументы истцов "безосновательными и спекулятивными". Иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".