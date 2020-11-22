COVID-вакцина производства Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки, передает "Интерфакс". Об этом заявил глава американской компании Стефан Бансель немецкой газете Welt am Sonntag.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", - отметил Бансель.

У конкурентов из Johnson & Johnson планируется цена в 10 долларов за дозу, а у Pfizer - 20 долларов.

До конца года Moderna планирует производство 20 млн доз вакцины, однако в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности - вопрос нескольких дней.

Эффективность вакцины, разработанной компанией Moderna, составляет более 94%.

Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

По данным британской газеты The Guardian, Moderna на первых порах будет поставляться только на американский рынок.