Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в четверг о переходе под контроль азербайджанской армии более 20 населенных пунктов в трех районах вокруг Нагорного Карабаха.

"Азербайджанская армия освободила три села в Физулинском, четыре села в Джебраильском, а также 13 сел и поселок Агбенд в Зангиланском районах. С освобождением населенного пункта Агбенд обеспечен полный контроль над госграницей Азербайджана и Исламской Республики Иран", - написал Алиев на своей странице в Twitter.

Часть азербайджано-иранской границы находилась под контролем армянских сил с 1993 года, отмечает ТАСС.

После перехода всей территории Нагорного Карабаха под контроль Баку безопасность и права проживающих на этой территории армян будут обеспечены так же, как и всех остальных жителей Азербайджана, заверил президент Ильхам Алиев.

"Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами <...>. Армяне Нагорного Карабаха могут быть уверены, что их безопасность как граждан Азербайджана будет обеспечена. Они будут жить лучше после устранения преступной хунты в Нагорном Карабахе. Они будут жить достойно", - заявил Алиев в интервью японской газете Nikkei, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что армяне смогут безопасно жить в Нагорном Карабахе в случае возвращения этой территории под контроль Баку.

Напомним, в начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил нечто противоположное. По его словам, азербайджанцы намерены уничтожать армян поголовно. "Знайте, это борьба за право жизни. В противном случае мы будем подвергнуты геноциду", - сказал Пашинян.

В подтверждение своих слов о мирном отношении к армянам Алиев заявил, что в Азербайджане и сейчас живут "тысячи людей армянского происхождения", а в центре Баку стоит "армянская церковь с множеством армянских книг". По всей видимости, Алиев имел в виду бывшую церковь Святого Григория Просветителя, закрытую и переданную библиотеке президента Азербайджана. В 2010 году здание церкви посещал глава Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II, передает РБК.

По словам Алиева, армянскому населению может быть предоставлена культурная автономия по аналогии с тем, как в ряде европейских стран жители получают "определенные права в своих муниципалитетах, в своих общинах". При этом Алиев отверг возможность проведения в Нагорном Карабахе референдума по поводу определения судьбы территории ее нынешним населением. "Мы никогда на это не согласимся", - сказал Алиев. Он подчеркнул, что у армян уже есть свое государство и Азербайджан никогда не согласится с созданием второго такого государства на своей территории.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что положить конец боевым действиям может только международное признание Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха). "Если Азербайджан твердит, что Нагорный Карабах является его частью, и они реально думают, что карабахцы и азербайджанцы могут жить друг с другом, то получается, что они разрушают свои же города. Давайте попробуем понять ход мыслей [президента Азербайджана] Ильхама Алиева. Он думает, что будет бомбить Степанакерт, и после этого карабахцы станут жить в составе Азербайджана? Этот подход еще раз подчеркивает, что Нагорный Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана. Это уже исключено. 100%. И это доказывается действиями Азербайджана", - заявил Пашинян.

21 октября Пашинян призвал армянский народ взять в руки оружие и сражаться, чтобы достичь приемлемого дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе. На следующий день МИД Армении заявил, что "нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ - формата, имеющего международный мандат".

В четверг Никол Пашинян отметил, что Армения поддержит ввод миротворцев в регион карабахского конфликта, и это могут быть российские миротворцы. "Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - сказал Пашинян в интервью "Интерфаксу".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Минобороны Азербайджана утром 27-го числа заявили, что на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион, преимущественно населенный армянами, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. Кроме того, армянские формирования взяли под контроль несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский - частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха. За шесть лет противостояния в Карабахе погибло свыше 30 тыс. человек.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

С 1990-х годов идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.