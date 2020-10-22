SANA Муфтий Дамаска шейх Мухаммад Аднан Афьюни

SANA

Муфтий Дамаска шейх Мухаммад Аднан Афьюни погиб в результате теракта в пригороде сирийской столицы, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство SANA.

Взрывное устройство сработало прогремел, когда муфтий, который считался одним из наиболее влиятельных религиозных деятелей в Сирии, находился в своей машине. Оно было приведено в действие напротив мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Мухаммад Аднан Афьюни, как отмечает Al Arabiya, несколько лет назад сыграл ключевую роль на переговорах с мятежниками, занимавшими позиции на подступах к Дамаску. Муфтию удалось уговорить их прекратить боевые действия против правительственных сил.

Министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своей электронной странице, в котором почтили память погибшего муфтия и подтвердили, что муфтий погиб при подрыве его машины в городе Кудсия.