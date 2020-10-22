В Грузии освободили всех заложников, захваченных в банке Зугдиди, преступник скрылся с $500 тыс.

Первый канал грузинского телевидения / YouTube События в Зугдиди передавались в прямом эфире общенациональных телекомпаний. В том числе кадры из комнаты, где террорист держал заложников

Gio Lobja / Youtube.com

Грузинским правоохранителям удалось освободить всех 43 заложников, захваченных накануне грабителем банка в городе Зугдиди. По данным МВД страны, здоровью и жизни людей ничего не угрожает, однако сам преступник остается на свободе. В ведомстве отметили, что злоумышленник направлялся к границе Грузии с украденными им деньгами - около 500 тысяч долларов. СМИ сообщали о захвате преступника, однако МВД не подтвердило эту информацию.

"По итогу спецоперации МВД края Самегрело, все заложники были освобождены правоохранителями, их жизням и здоровью больше ничего не угрожает. Благодаря усилиям полиции, после длинных и трудных переговоров большинство из них были освобождены днем 21 октября, благодаря храбрости главы полиции края Самегрело - Верхней Сванетии Автандила Галдавы, который вызвался заменить заложников", - сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители продолжают искать преступника, его местонахождение пока неизвестно. По последним данным, он скрылся в полицейской машине в направлении границы Грузии вместе с похищенными деньгами.

Ранее СМИ сообщали, что преступник был захвачен, а все заложники освобождены. МВД не подтвердило эту информацию - в ведомстве уточнили, что злоумышленник уехал на полицейской машине вместе с тремя заложниками, которых позднее освободил, после чего скрылся.

Днем 21 октября неизвестный в военной форме и маске ворвался в филиал банка и приказал всем сотрудникам, а также посетителям лечь на пол. При этом он угрожал заложникам автоматом "Калашников" и гранатой, с которой демонстративно сорвал чеку. Сев в кресло, захватчик приказал одному из заложников позвонить в оппозиционную общенациональную телекомпанию и озвучить его единственное требование - 500 тысяч долларов. В противном случае он угрожал всех убить.

События в Зугдиди передавались в прямом эфире общенациональных телекомпаний. В том числе кадры из комнаты, где террорист держал заложников: по приказу злоумышленника, один из них использовал свой смартфон для трансляции происходящего в социальных сетях, откуда сигнал брали телеканалы.

Преступник поочередно освобождал заложников, наблюдая в прямом эфире за тем, как части спецназначения МВД, в том числе снайперы занимали позиции вокруг трехэтажного здания банковского филиала. Судя по всему, тем самым он хотел исключить штурм, давая понять властям, что они могут спасти невинных людей без кровопролития.

Как пишет "Коммерсант", захватчик явно действовал по заранее подготовленному плану, точно рассчитав и политическую конъюнктуру: за несколько дней до решающих парламентских выборов 31 октября, правящей партии "Грузинская мечта" невыгодно кровопролитие и смерть мирных жителей, чтобы не давать повода для критики главному оппоненту - партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили. Заложник, который по требованию террориста позвонил журналистам, оказался активистом ЕНД. Позднее в партии назвали это случайностью.

В ночь на четверг начальник краевой полиции Автандил Галдава предложил себя в качестве заложника. Преступник освободил всех захваченных, кроме Галдавы и еще двух мужчин. Затем он приказал оставшимся связать друг другу руки и на глазах у всей страны вывел связанных между собой мужчин на улицу, держа в поднятой руке гранату с вырванной чекой.

Позднее стало известно, что захватчик получил сумку с $500 тыс. и только после проверки денег решил покинуть здание. Сев в заранее приготовленную для него машину, злоумышленник уехал в сторону горных районов региона Самегрело и через час, высадив всех трех заложников на дороге, скрылся в лесу с сумкой денег.

Не исключено, что денег ему передали меньше чем он требовал, так как $500 тыс. вряд ли могли уместиться в сравнительно небольшой сумке, которую злоумышленник взял с собой. Министерство внутренних дел Грузии возбудило дело по статьям 179 (разбой), 236 (противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) и 144 (захват в качестве заложника) Уголовного кодекса страны.