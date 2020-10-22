Председатели четырех органов палаты представителей Конгресса США, представляющие Демократическую партию, потребовали расследовать обстоятельства взаимной поставки аппаратов ИВЛ Москвой и Вашингтоном

lmel900 / DepositPhotos Аппараты ИВЛ "Авента-М" были частью медицинского груза, отправленного Россией в США в начале апреля

Администрация Краснодарского края

Председатели четырех органов палаты представителей Конгресса США, представляющие Демократическую партию, потребовали расследовать обстоятельства взаимной поставки аппаратов ИВЛ Москвой и Вашингтоном на ранних этапах пандемии коронавируса. Запрос направлен исполняющему обязанности генерального инспектора Госдепартамента США Мэттью Климоу и генеральному инспектору Министерства внутренней безопасности Джозефу Каффэри.

Демократов, в частности, интересует, каким образом поставка американских аппаратов ИВЛ в Россию способствовала достижению целей внешней политики США, нарушила ли администрация президента Дональда Трампа американские санкции, приняв российскую технику, и какую роль в принятии этих решений сыграли лично Трамп или другие должностные лица в Белом доме, передает ТАСС.

В письме конгрессменов отмечается, что для США не имела особого смысла поставка в Россию 200 аппаратов, стоившая американским налогоплательщикам 5,6 миллиона долларов, притом, что за два месяца до этого Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) приняло 45 российских устройств ИВЛ, которые оказались несовместимыми с электросетью и небезопасными для использования в США. Впоследствии, как недавно сообщило издание BuzzFeed News, эти аппараты были утилизированы.

По мнению авторов письма, решение властей США принять российский груз дало руководству РФ "пропагандистскую победу, в то время как Россия пыталась изобразить себя лидером в борьбе против коронавируса", цитирует "Интерфакс". Также они не исключили, что такие поставки могли угрожать интересам США в сфере национальной безопасности.

Кроме того, конгрессмены попросили выяснить, почему Госдеп выступал с противоречивыми заявлениями о том, использовались ли средства американских налогоплательщиков для приобретения российского оборудования. В письме цитируется переданный 15 сентября Конгрессу документ, из которого следует, что, вопреки прежним утверждениям чиновников, США в действительности не оплачивали поставку.

В этом документе говорится, что FEMA запросило содействие Госдепартамента в передаче оплаты российским властям за поставку аппараты. Однако впоследствии посольство РФ проинформировало Госдеп, что Москва больше не ожидает оплаты в свете того, что США передали России свои аппараты ИВЛ.

"Администрация не передавала и не будет передавать никакие средства Российской Федерации или компаниям за поставку от 1 апреля", - указывается в приведенном демократами документе.

Аппараты ИВЛ "Авента-М" были частью медицинского груза, отправленного Россией в США в начале апреля. В то время в штатах Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому они доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам. Из заявления Госдепа впоследствии стало известно, что российская гуманитарная помощь была не бесплатной: по данным СМИ, Москва запросила за нее 660 тысяч долларов. В МИДе России подтвердили, что одна половина стоимости груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая - американской стороной самостоятельно. При этом РФПИ и концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), в который входит завод-производитель аппаратов "Авента-М", с 2014 года включены в санкционный список США в связи с событиями на Украине.

Российские аппараты США так и не пригодились. В мае FEMA сообщило, они не поставлялись в больницы и не применялись, а были оставлены в резерве на случай ухудшения ситуации. После пожаров в московской и петербургской больницах, приведших к гибели пациентов, Нью-Йорк и Нью-Джерси вернули технику агентству по чрезвычайным ситуациям. Оказалось, что ее в любом случае нельзя было использовать в США из-за проблем с совместимостью электрических сетей.

На прошлой неделе BuzzFeed News со ссылкой на представителя FEMA сообщил, что российское оборудование было утилизировано в соответствии c требованиями по утилизации опасных отходов, установленными управлением общих служб США и Агентством по охране окружающей среды.

В КРЭТ эту информацию сочли не заслуживающей доверия, отметив, что не видели никаких официальных документов на этот счет. "Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", - заявили в концерне (цитата по РИА "Новости").

В Кремле заявили, что оказали помощь США в критический момент, "а что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставленные Россией аппараты широко используются в больницах и не могли быть некачественными.

"Какие-то ИВЛ могут выходить из строя. Любой прибор изредка выходит из строя и нуждается в ремонте. Рассуждения насчет того, что они были не под то напряжение, - тоже условное, потому что существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения, с этим нет никаких проблем", - прокомментировал он.