В штате Миннесота прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика Богдану Вечирко, который въехал в толпу протестующих под лозунгом Black Lives Matter, сообщает "Интерфакс".

По данным газеты The Star Tribune, обвиняют в угрозе применения насилия и преступных действиях с использованием транспортного средства. Первое считается уголовным преступлением, а второе - грубым правонарушением. Вечирко признался следователям, что "торопился", и они предположили, что он собирался напугать демонстрантов, чтобы те ушли с дороги.

Манифестация проходила через шесть дней после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста полицией. В ней участвовали сотни человек.

Адвокат Вечирко Марк Сольхейм утверждает, что, когда водитель увидел толпу на мосту, он "положился на свой профессиональный инстинкт и мастерство, чтобы избежать резкого торможения, из-за которого грузовик бы опрокинулся... и вместо этого замедлил ход, маневрируя сквозь расступающуюся толпу".

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.