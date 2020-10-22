Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции в лице Тихановских, Колесниковой, Алексиевич и еще 6 человек

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com Белорусская оппозиция в лице Координационного совета стала лауреатом премии имени академика Андрея Сахарова "За свободу мысли", объявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС в Брюсселе

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Белорусская оппозиция в лице Координационного совета стала лауреатом премии имени академика Андрея Сахарова "За свободу мысли", объявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС в Брюсселе.

Представителями демократической оппозиции Белоруссии, удостоенными премии, названы 10 человек: Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, члены президиума КС Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, и Сергей Дылевский, соратница Тихановской Вероника Цепкало, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, кандидат в президенты Белоруссии в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило, перечисляется на сайте Европарламента.

Координационный совет там назвали "инициативой храбрых женщин". Белорусскую оппозицию номинировали на премию Сахарова три крупнейшие фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов и "Обновить Европу", пишет DW. В шорт-лист также вошли группа экологических активистов из Гондураса и архиепископ иракского города Мосула Наджиб Михаэль Мусса.

"Демократическая оппозиция в Беларуси борется за демократию, мобилизуя общество на мирные массовые протесты. Они начались в августе 2020 года после выборов, омраченных обвинениями в обширных фальсификациях. Режим Лукашенко ответил беспрецедентным уровнем насилия и репрессий, но белорусское общество не сдавалось и продолжало протестовать даже после того, как многие лидеры оппозиции были заключены в тюрьму или высланы", - говорится в сообщении Европарламента.

"На их стороне то, что грубой силе никогда не победить: правда. Не отказывайтесь от своей борьбы. Мы на вашей стороне", - сказал спикер Давид Сассоли (цитата по ТАСС). Сама награда будет вручена 16 декабря. Представители Белоруссии уже в третий раз становятся лауреатами премии Сахарова. В 2004 году ее получила Белорусская ассоциация журналистов, а в 2006 году - Александр Милинкевич как лидер демократической оппозиции Беларуси.

Премия "За свободу мысли" присуждается ежегодно с 1988 года. Ее лауреатами становятся "лица и организации, защищающие права человека и основные свободы". Размер награды составляет 50 тысяч евро.

В 2019 году лауреатом премии Сахарова стал уйгурский экономист, защитник уйгурского меньшинства в Китае Ильхам Тохти, приговоренный в КНР к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. Премию от его имени получила дочь Тохти. В том году фракция Европейской народной партии номинировала на премию российского оппозиционера Алексея Навального, но он не попал в шорт-лист.

В 2018 году награду присудили украинскому режиссеру Олегу Сенцову, находившемуся в то время в российской тюрьме по обвинению в терроризме. Он смог получить премию лично только год спустя, после освобождения в рамках обмена пленными между РФ и Украиной.