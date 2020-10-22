ВМС США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все свои ударные атомные подлодки класса Virginia ("Вирджиния") и эсминцы класса Zumwalt ("Зумвальт") и Arleigh Burke ("Арли Берк"). Об этом сообщило издание Navy Times, ссылаясь на советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О`Брайена.

"Военно-морской флот собирается разместить гиперзвуковые ракеты сначала на ударных подводных лодках класса "Вирджиния", затем на новых эсминцах типа "Зумвальт" и, наконец, на всех эсминцах класса "Арли Берк", - сказал О'Брайен, выступая на Портсмутской военно-морской верфи в штате Мэн.

Программа быстрого нанесения удара в обычном оснащении ВМС предполагает способность гиперзвуковых ракет удерживать под прицелом важнейшие цели с больших расстояний, сказал О'Брайен. "Такая возможность будет в первую очередь развернута на наших новых подводных лодках класса "Вирджиния" и эсминцах типа "Зумвальт", - подчеркнул он.

По словам советника Трампа, все три поколения эсминцев класса Arleigh Burke должны быть также оснащены гиперзвуковыми ракетами.

Вместе с тем издание отмечает, что переоборудование всех эсминцев Arleigh Burke потребует значительных затрат. У эсминцев первого поколения начала 1990-х годов пусковые установки недостаточно велики, чтобы вместить ракеты большего диаметра.

В настоящее время в составе ВМС США находятся семь многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения класса Virginia, два эсминца Zumwalt и 67 эскадренных миноносцев класса Arleigh Burke.

На начало 2019 года в составе ВМС США числилось 289 судов различных типов. Однако масштабная военная программа Battle Force 2045, которую ранее представил министр обороны Марк Эспер, предполагает увеличение флота США до 500 единиц. Сторонником этого масштабного перевооружения является и О'Брайен. При этом он заверяет, что строительство новых кораблей должно сопровождаться модернизацией старых, чтобы флот не потерял боеспособность в период реализации программы.

Между тем военные амбиции администрации Дональда Трампа раскритиковал бывший исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли. Он ушел в отставку минувшей весной на фоне скандала, связанного со вспышкой коронавирусной инфекции на авианосце "Теодор Рузвельт".

Если вы собираетесь увеличить флот с 275 до 355 или 500 кораблей, но при этом не планируете увеличивать статью бюджетных расходов на содержание ВМС, вы просто ставите перед собой неразрешимую математическую задачу, пояснил Томас Модли.