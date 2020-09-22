Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в парламенте во вторник, 22 сентября, что правительство страны вводит в Англии новые ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19, которые могут действовать еще полгода

Parliamentlive.tv - House of Commons

Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в парламенте во вторник, 22 сентября, что правительство страны вводит в Англии новые ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19, которые могут действовать еще полгода.

В последние недели число заболевших в Британии резко растет. В понедельник научные и медицинские советники правительства предупредили, что если коронавирус будет распространяться такими же темпами, как сейчас, к октябрю в стране могут заболевать до 50 тысяч человек в день. Накануне число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 4368, скончались 11 человек. Общее число заразившихся коронавирусом превысило 401 тысячу, умерших - 41 877.

По словам премьера, лишь около 8% британцев имеют антитела к коронавирусу, а рост числа случаев заражения связан не только с увеличением объема тестирования. "Коронавирус будет распространяться быстрей по мере того, как осень будет перетекать в зиму. Поэтому действовать мы должны уже сейчас", - сказал Джонсон.

"Мы снова просим тех, кто может работать из дома, делать это", - сказал он. Однако глава кабинета министров пообещал, что школы останутся открытыми, поскольку "нет ничего важнее образования".

Вечером Джонсон выступит с телеобращением к нации, в котором изложит основные тезисы своего выступления в парламенте.

Среди предложенных ограничительных мер в связи со второй волной коронавируса: - пабы и рестораны будут закрываться ровно в 10 вечера;- обязательно обслуживание официантами, заказы приниматься только за столами, заказывать у бара запрещается;- маски обязательны для всех сотрудников ресторанов и магазинов;- если возможно, граждане должны работать из дома;- максимальное количество собравшихся вместе людей в закрытом помещении, в том числе на спортивных мероприятиях, не должно превышать шести человек;- максимальное количество гостей на свадьбах - 15 человек, на похоронах - 30 человек.

Ужесточаются и санкции за нарушение правил: минимальная сумма за нарушение "правила шести" или неношение маски составит 200 фунтов стерлингов. При необходимости для помощи полиции будут привлекать военных.

Но, как отмечает Русская служба BBC, медики сомневаются что предложенных премьером полумер будет достаточно. Профессор-инфекционист из Ливерпульского университета Кейлум Семпл сообщил о "серьезном беспокойстве" в научном сообществе, поскольку растет доля заразившихся среди людей младше 50 лет.

Отметим, что все эти ограничительные меры касаются только Англии, другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - должны самостоятельно определить свои карантинные меры.

Скончавшихся от коронавируса в мире уже почти миллион. Хуже всего ситуация в Латинской Америке

Тем временем число скончавшихся от коронавируса людей в мире приближается уже к миллиону - их сейчас более 965 тысяч. Хуже всего ситуация складывается в Латинской Америке.

Это один из наиболее тяжело пораженных регионов в мире - здесь уже около 8,7 млн заболевших. Число диагнозов в Мексике во вторник превысило 700 тыс.

От Covid-19 в латиноамериканских странах скончались уже около 322 тыс. человек, на Мексику приходится около 20% летальных исходов (73 тыс. заболевших). Аргентина на прошлой неделе поставила антирекорд по суточному приросту заражений - за сутки там было зафиксировано 13 тыс. новых случаев.

Худшая ситуация в Бразилии - там более 4 млн заразившихся. Это на 2 млн меньше, чем в США, которые находятся на первом месте по числу заражений в мире.

Латинская Америка - один из двух регионов, в которые будет поставляться российская вакцина от коронавируса "Спутник-V". Российский Фонд прямых инвестиций поставит туда около 100 млн доз. Еще столько же должно уйти в Индию.

В частности, 50 млн доз заказал бразильский штат Баия. Министр здравоохранения штата Фабио Вилас-Боас заявил, что если у вакцины будут какие-то непредусмотренные побочные эффекты, юридическую ответственность понесут российские компании. "Если у лекарства будут вредные побочные эффекты, то ничто не остановит людей от подачи общего иска против любой из фармакологических компаний", - сказал он.

В западной фармацевтической индустрии считают приемлемой цену в 5-15 евро за дозу вакцины от коронавируса, заявила в понедельник президент исполнительного совета организации Vaccines Europe Сью Миддлтон на слушаниях в Европейском парламенте. Эта организация представляет интересы крупных фармакологических компаний в Европе.

В Испании с пятницы зафиксировано более 31 тыс. новых случаев Covid-19. Власти здесь тоже говорят о второй волне. Самая тяжелая ситуация в Мадриде, там ограничено перемещение между районами города.

Жители семи провинций Франции теперь должны будут предъявить негативный тест на коронавирус при въезде в Италию. В некоторых частях страны, включая Иль-де-Франс и юг Франции, резко растет число заболевших.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во вторник заявил, что Чехия "снова поставила себя в трудную ситуацию". "Эпидемия вернулась", - добавил он. Чехия вышла на второе место в ЕС по числу заражений Covid-19, заявил в понедельник министр внутренних дел страны Ян Хамачек.

Чехии в прошлом удалось избежать серьезного распространения коронавируса благодаря своевременному локдауну. Однако в понедельник в стране с населением 10 млн человек было зафиксировано 1474 случаев.

Бабиш считает, что отмена ограничений в Чехии этим летом была ошибкой. "Даже меня отвлекло лето и общее настроение. Это была ошибка, я не хотел бы ее повторить", - сказал он.