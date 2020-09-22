Аэропорт в столице Финляндии Хельсинки запускает пилотный проект, в рамках которого для распознавания зараженных коронавирусом людей будут использовать собак.

В эксперименте будут задействованы 16 собак - по четыре в одну смену.

Сотрудники аэропорта будут просить пассажиров провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку дадут обнюхать собакам. Если те распознают вирус, то пассажиру придется пройти на медицинскую проверку.

Согласно исследованию ветеринарного факультета Университета Хельсинки, прошедшие специальные тренировки служебные собаки способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со 100% точностью.

По словам исследователя Анны Хельм-Брекман, которая работает на ветеринарном факультете университета Хельсинки, в Финляндии давно используют острое обоняние собак для выявления ряда заболеваний у людей, передает "Интерфакс". Она отметила, что собаки быстро научились распознавать типичный для коронавируса запах.

Это не единственные меры, которые вводятся для прибывающих в Финляндию. С 28 сентября вступают в силу новые ограничения для туристов на границе с Эстонией и Швецией, где заболеваемость коронавирусом превысила установленную Финляндией границу в 25 случаев заражения на 100 тысяч жителей.

Начиная со следующего понедельника, людям, возвращающимся из туристической поездки, будет рекомендовано оставаться на самостоятельном карантине в течение 14 суток. Новые правила не будут касаться рабочих поездок.

Подобная рекомендация о карантине касается всех стран, где число заражений коронавирусом за последние две недели превысило 25 случаев на 100 тысяч жителей, сообщает Yle. А к таким странам сейчас относится большинство стран Европы.

В Финляндии во вторник зарегистрировано 149 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL. За последние две недели диагностировано на 502 заражения больше, чем за предыдущие 14 дней. В понедельник сообщалось о 66 новых случаях заражений Covid-19, а в воскресенье - о 58. Общее число инфицированных с момента начала пандемии в Финляндии теперь составляет 9195 человек.