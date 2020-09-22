Не исключено, что на Евросовете, который состоится на этой неделе, представители Кипра поддержат решение Евросоюза по санкциям против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко, так как об этом попросили представители американского Белого дома

Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванные западные СМИ, заместитель помощника госсекретаря США по европейским делам Джордж Кент призвал Кипр снять возражения по вопросу ограничительных мер в отношении Белоруссии

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Главам государств и правительств стран Евросоюза, возможно, удастся согласовать и принять санкции против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко за фальсификацию выборов и насилие против граждан. В этом им может помочь администрация США, которая намерена надавить на Кипр, проголосовавший против санкций (Кипр увязывает введение санкций против Белоруссии с одновременным введением санкций против Турции из-за буровых работ по поиску углеводородов в спорной восточной части Средиземного моря, в территориальных водах Кипра).

Не исключено, что на Евросовете, который состоится в первых числах октября, представители Кипра поддержат решение Евросоюза по санкциям, так как об этом попросили представители американского Белого дома.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванные западные СМИ, заместитель помощника госсекретаря США по европейским делам Джордж Кент призвал Кипр снять возражения по вопросу ограничительных мер в отношении Белоруссии.

"Мы призвали их присоединиться к консенсусу, чтобы позволить ЕС двигаться вперед, чтобы это был согласованный странами-единомышленниками, единый подход", - сказал Кент во время визита в Брюссель.

По словам Кента, США также намерены ввести санкции в отношении Белоруссии и готовы сделать это уже сейчас. Однако Белый дом предпочитает скоординированные совместные действия со своими европейскими партнерами, поэтому Вашингтон огласит свои санкции после решения Евросоюза.

"Первоначальный план заключался в том, чтобы объявить о них параллельно на этой неделе. Мы ожидаем ясности от европейских лидеров, смогут ли они принять решение", - заявил Кент.

"США поддерживают тесный контакт с ЕС, Великобританией и Канадой по этому вопросу. Мы надеемся объявить одновременно о своих санкциях", - цитирует "Голос Америки" слова представителя Госдепартамента США.

Кент находится во вторник в Брюсселе, куда он прибыл на встречи с европейскими официальными лидерами и дипломатами, где обсуждается ситуация в Белоруссии.

Накануне главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Белоруссии, поэтому этот вопрос, как ожидается, рассмотрят главы государств и правительств. Но саммит ЕС, который был запланирован на текущую неделю и должен быть посвящен ситуации в Беларуси, был перенесен из-за того, что один из сотрудников службы охраны главы Евросовета Шарля Мишеля заразился коронавирусом.

Мишель ушел на карантин, поэтому встреча глав правительств и стран ЕС перенесена предположительно на 1 или 2 октября.