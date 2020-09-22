Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны

Навальный LIVE / YouTube Генеральная прокуратура РФ обратилась в Федеральное министерство юстиции Германии с запросом, в котором попросила дать возможность опросить Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике "Шарите"

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung. Прокуратура Берлина могла бы подключиться к расследованию в случае, если бы здоровье политика ухудшилось.

Также издание уточняет, что правительство ФРГ предоставило экспертам Организации по запрещению химического оружия вертолет, чтобы безопасно доставить взятые у россиянина пробы в Гаагу.

По данным газеты, еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отравлении Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с вопросом о возможности расследования. Однако специалисты заявили, что преступление было совершено в России, а значит, Германия не может и не должна "становиться мировым полицейским" и применять так называемую универсальную юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом.

В федеральном министерстве юстиции и государственной судебной системе Берлина заявили, что расследование станет возможным только в случае смерти или значительного ухудшения здоровья Навального. В этом случае расследованием займется прокуратура Берлина.

По данным газеты, перевод статьи которой приводит Inopressa, адвокат Николаос Гацеас из Кельна, обладающий большим опытом в международном уголовном праве, все же видит возможность заняться этим делом. "Яд оказывал свое вредоносное воздействие и в Германии. Поэтому и Германию можно рассматривать как место преступления", - считает он. Константин фон Нотц, политик из партии "Зеленые" и член комитета бундестага по контролю над деятельностью спецслужб, призывает: "немецкая юстиция может и должна внести свой вклад" в расследование. В конце недели политик из партии ХДС Норберт Реттген, специализирующийся на внешней политике, выступил с идеей проведения политического расследования ООН в качестве альтернативы".

"Даже в федеральном правительстве есть те, кто выступает за расследование уголовного дела. Чем серьезнее обвинение, тем важнее максимальная прозрачность в расследовании, аргументируют они. Но пока верх одерживает точка зрения, согласно которой Россия все равно не признает никакого результата. К тому же тогда придется раскрыть, какими методами анализа и обнаружения располагают западные лаборатории, чтобы выявить даже минимальное количество яда. Это в свою очередь упростит его усовершенствование до той степени, что обнаружить его более будет невозможно. Имеется и риск того, что формула попадет не в те руки. Пока эта военная и разведывательная логика берет верх над юридической", - констатирует издание.

Тем временем министерство иностранных дел ФРГ "уже сообщило российскому послу, что образцы крови Навального не будут предоставлены. В конце концов их более чем достаточно в больнице Омска и в других местах в России. Однако в ближайшее время Берлин намерен опубликовать результат исследований международных экспертов по химическому оружию из ОЗХО", - сообщает Süddeutsche Zeitung.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) инициировали три судебных процесса по факту отравления Навального, основанные на положениях ст. 144 и 145 УПК РФ (проведение проверки по заявлению лица на предмет выявления признаков преступлений). Об уголовном деле по факту покушения речь не идет, и сторонники оппозиционера опасаются, что по результатам этих проверок может быть вообще отказано в возбуждении уголовного дела.

В ФБК 21 сентября заявили, что максимальный срок доследственной проверки (30 дней) уже истек, а фонд так и не получил ни отказа в возбуждении уголовного дела, ни постановления о его возбуждении. По этой причине сотрудники ФБК больше не намерены являться в транспортную полицию Томска на опросы.

В транспортной полиции заявили, что в ходе доследственной проверки ей по факту инцидента с Навальным уже опрошено около 200 человек и проверка еще продолжается. Полицейские также повторно опрашивают сотрудников ФБК, которые сопровождали Навального во время поездки в Томск и Новосибирск.

В свою очередь Генеральная прокуратура РФ обратилась в Федеральное министерство юстиции Германии с запросом, в котором попросила дать возможность опросить Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике "Шарите". Россия также запросила информацию о состоянии Навального и возможности его участия в следственных действиях. Генпрокуратуру, в частности, интересует, кто и когда запланировал поездку политика в Новосибирск и Томск, а также кто ее организовывал и сопровождал оппозиционера.