Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Emmanuel Macron / Facebook Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

UN Photo/Manuel Elías

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН первым из лидеров государств заговорил о ситуации с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

На общеполитических дебатах Генассамблеи, которые проходят с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений, лидер Франции призвал Россию пролить свет на эту "попытку убийства". Он заявил, что Франция не потерпит нахождение химического оружия в Европе.

"Мы не будем мириться с тем, чтобы применялось химическое оружие в Европе, России, Сирии. Во имя коллективной безопасности я вновь обращаюсь к России и хотел бы подчеркнуть, что необходимо полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". Нужно внести ясность быстро и безукоризненно, поскольку мы будем делать так, чтобы соблюдались "красные линии". Франция всегда соответствует требованиям обеспечивать действенность "красных линий" с тех пор, как я вступил в должность президента", - сказал Макрон.

Алексей Навальный был в коме с 20 августа до 7 сентября после того, как ему стало плохо в самолете. Сначала его госпитализировали в Омск, потом переправили в берлинскую клинику "Шарите".

Правительство Германии проинформировало Россию, что независимые лаборатории в Швеции и Франции подтвердили наличие в организме Навального следов боевого отравляющего вещества класса "Новичок". Президент Франции Эмманюэль Макрон лично подтвердил президенту РФ Владимиру Путину, что французские специалисты пришли к тому же выводу, что и эксперты бундесвера.

В телефонном разговоре, состоявшемся 14 сентября, Макрон заявил Путину, что, поскольку использование "Новичка" частной организацией было бы невозможно, необходимы внятные и четкие официальные российские объяснения. В ответ президент Путин назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже симулировал болезни и раньше. Путин, по информации Le Monde, также предположил, что Навальный мог принять яд сам. В ответ на это Макрон немедленно отверг такую версию.