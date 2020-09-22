The White House / YouTube США решительно осуждают отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервнопаралитическим веществом, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь президента Кейли Макэнани

The White House / YouTube

США решительно осуждают отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервнопаралитическим веществом, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь президента Кейли Макэнани.

"США, как председатель в G7, при поддержке наших стран-партнеров G7 жесточайшим образом осудили подтвердившееся отравление", - заявила Макэнани, напомнив. что "Германия проинформировала G7 относительно клинических и токсикологических выводов, к которым пришли эксперты специальной немецкой лаборатории, что господин Навальный стал жертвой нападения при помощи нервнопаралитического вещества, разработанного в России".

Пресс-секретарь отметила, что применение химического оружия неприемлемо ни при каких обстоятельствах.

На вопрос журналиста о том, какой будет реакция США, Макэнани заявила, что никогда позиция Вашингтона по отношению к России не была жестче, чем при администрации президента Дональда Трампа, указав на то, что США в качестве ответа на действия России уже высылали дипломатов и вводили санкции.

Днем ранее позицию Вашингтона по поводу отравления Алексея Навального прокомментировал и Госсекретарь США Майк Помпео. В интервью немецкому телеканалу Bild.

По словам Помпео, "Соединенные Штаты ясно дали понять, что использование химического оружия таким образом недопустимо". "Мы четко заявили о наших ожиданиях, что Россия позволит провести расследование, которое в конечном итоге позволит нам определить, как произошло отравление господина Навального", - сказал госсекретарь, отметив, что необходимо дождаться результатов проверки ОЗХО, которые должны поступить на этой неделе или на следующей.

Помпео также напомнил, что Вашингтон жестко отреагировал на применение химического оружия при покушении в Великобритании на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. "Нет причин ожидать, что, когда станут известны все факты, Соединенные Штаты не отреагируют должным образом", - подчеркнул Помпео.