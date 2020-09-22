Спецпредставитель США по мирным переговорам между Сербией и Косовом Ричард Гренелл предложил восстановить разрушенное во время бомбардировок НАТО здание Генштаба Минобороны Сербии, сообщил президент Сербии Александар Вучич журналистам в ходе совместного обращения

Димитрије Голл / Predsednik.rs После окончания бомбардировок здания не были восстановлены и до сих пор остаются своеобразным памятником агрессии стран НАТО против Югославии

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Спецпредставитель США по мирным переговорам между Сербией и Косовом Ричард Гренелл предложил восстановить разрушенное во время бомбардировок НАТО здание Генштаба Минобороны Сербии, сообщил президент Сербии Александар Вучич журналистам в ходе совместного обращения.

"Рик Гренелл предложил идею, которую мы кратко обсудили, возможно, он скажет несколько слов об этом. Мы посмотрим как совместными силами США и Сербии восстановить здание Минобороны и Генштаба Сербии. Думаю, что это важно и полезно", - цитирует президента ТАСС.

В то же время Гренелл во время своего выступления не стал затрагивать вопрос восстановления зданий.

Здание Генерального штаба Минобороны и здание Минобороны находятся в правительственном квартале в самом центре сербской столицы. Комплекс из двух зданий является образцом послевоенной югославской архитектуры и представляет собой памятник культуры, охраняемый государством.

В ночь с 29 на 30 апреля 1999 года самолеты НАТО нанесли удар по ключевым городским объектам, включая Белградскую телебашню, здания республиканского и югославского МВД, жилые массивы в центральном районе Врачар, а также комплекс зданий Генштаба и Минобороны. По данным сербских СМИ, в результате бомбардировок в ту ночь погибли не менее трех человек, 40 человек получили серьезные ранения.

После окончания бомбардировок здания не были восстановлены и до сих пор остаются своеобразным памятником агрессии стран НАТО против Югославии.

По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 10 тысяч, две трети из которых мирные жители. Материальный ущерб, по подсчетам Белграда, составил до 100 млрд долларов.