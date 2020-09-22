InTo MüBu / Flickr Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден должен выплатить более $5 млн Минюсту США по иску, который был подан к нему год назад американскими властями в связи с публикацией мемуаров Permanent Record ("Личное дело")

InTo MüBu / Flickr

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден должен выплатить более $5 млн Минюсту США по иску, который был подан к нему год назад американскими властями в связи с публикацией мемуаров Permanent Record ("Личное дело"). По мнению Минюста, публикация Сноуденом этой книги нарушила его договоренности о неразглашении, которые спецагент подписывал, работая в американских спецслужбах.

Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на адвоката Лоренса Ластберга, представляющего Сноудена и других ответчиков по этому иску (компании и лица, причастные к публикации мемуаров), соответствующее соглашение о выплате было передано в суд во вторник, 22 сентября. Это деньги, полученные от продаж книги и публичных выступлений ее автора.

Согласно протоколу судебного заседания, федеральный судья поддержал иск Минюста США о возвращении доходов Сноудена и рассматривал вопрос о том, сколько ему придется заплатить в качестве штрафа в связи с публикацией мемуаров без согласия американских властей и в нарушение контракта, подписанного с АНБ и ЦРУ.

Согласно договоренности, деньги будут перечислены в доверительный фонд.

Однако, по словам адвоката Ластберга, это соглашение с правительством не означает немедленной выплаты Сноуденом 5 млн долларов, потому что бывший спецагент собирается подать апелляцию и обжаловать решение суда о своей ответственности за разглашение информации.

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По данным суда, Сноуден по состоянию на сентябрь 2020 года заработал $4,2 млн от продаж книги, гонорара и соответствующих прав. Кроме того, у него было 56 платных выступлений со средним гонораром $18 тысяч за каждое. Таким образом он заработал дополнительные $1,03 млн.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ. Российские власти предоставили Сноудену убежище, в январе 2017 года ему продлили на три года вид на жительство, в апреле 2020 года он попросил власти РФ об очередном продлении разрешения на пребывание.

В августе 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно рассмотрит вопрос о помиловании Сноудена. В интервью газете The New York Post он заявил, что возьмет этот вопрос на контроль. "Я не очень знаком с ситуацией вокруг Сноудена, но очень внимательно ее изучу... Многие считают, что к нему отнеслись несправедливо. Я часто слышу такую позицию", - сказал Трамп, впервые за время своего президентства прокомментировав дело Сноудена.

Российский адвокат Сноудена: это все спекуляции, Эдварду об этом ничего не известно

В свою очередь адвокат Анатолий Кучерена, представляющий в России интересы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, назвал спекуляцией сообщения американских СМИ о том, что тот согласен выплатить $5 млн из своих заработанных гонораров правительству США.

"Нам, мне и Сноудену, ничего об этом не известно. Думаю, что это очередная спекуляция", - сказал "Интерфаксу" Кучерена.

Ранее Кучерена, комментируя возможность помилования Сноудена в США, заявлял, что "речь должна идти не о помиловании, а о том, чтобы все возможные преследования Сноудена были прекращены". По словам юриста, его подзащитный привлек внимание к "грубейшим нарушениям прав и свобод" не только американцев, но и граждан других стран - раскрыл американскую правительственную систему массовой слежки за гражданами.