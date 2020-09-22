Пострадавшая от взрыва деревня Айн-Кана

Radio Sawt Beirut International Пострадавшая от взрыва деревня Айн-Кана

Radio Sawt Beirut International

На юге Ливана в горной местности восточнее города Сайда взорвался склад с вооружением шиитской группировки "Хезболла", пишет "Новая газета". О погибших на данный момент не сообщается. В МВД Ливана говорят, в результате взрыва несколько человек получили ранения.

Новое ЧП произошло через полтора месяца после взрыва в порту Бейрута, который унес жизни 190 ливанцев. В тот раз также взорвался объект, находившийся под контролем "Хезболлы".

Колебания земли после взрыва отмечены на расстоянии 6 км от места происшествия - сильнее всего его ощутила деревня Айн-Кана, политический оплот "Хезболлы". Местные жители на выборах регулярно обеспечивают депутатам от шиитской партии места в парламенте.

Именно здесь "Хезболла" разместила многочисленные подземные сооружения оборонного значения, и отсюда же родом были многие боевики, погибшие в конфликте с Израилем, а также на войне в Сирии.

"Хезболла" установила кордон безопасности вокруг места взрыва, примерно в 50 км к югу от Бейрута. Журналистам не разрешают приближаться к эпицентру. По словам очевидцев, телевизионщикам запретили даже направлять видеокамеры на место взрыва, однако были даны гарантии, что пресс-служба "Хезболлы" в короткие сроки организует поездку для журналистов.

Представитель "Хезболлы" в комментарии для Al Jazeera сообщил, что причиной взрыва стала неназванная "техническая ошибка". Пострадавших и погибших по данным телекомпании нет.