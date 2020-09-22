

2020debateCLE.com Ведущим дискуссии выступит журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес

Пресс-служба Президента России

Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий Джозеф Байден и Дональд Трамп обратятся к шести темам на первых предвыборных теледебатах, которые пройдут 29 сентября в городе Кливленде (штат Огайо). Соответствующее заявление, как передает ТАСС, опубликовано во вторник на сайте непартийной некоммерческой Комиссии по президентским теледебатам, деятельность которой финансируется за счет частных пожертвований.

"Формат первых дебатов предполагает шесть 15-минутных сегментов, посвященных темам, озвученным заранее с тем, чтобы подтолкнуть [участников дебатов] к подробному обсуждению главных проблем, стоящих перед страной", - говорится в документе. Ведущим дискуссии выступит журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес.

Кандидаты на высший государственный пост в США изложат свои взгляды на пандемию, обеспечение прозрачности избирательного процесса, протесты на почве расовой несправедливости, вспыхнувшие в США после убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Кроме того, Трамп и Байден обсудят положение дел в Верховном суде США, экономические вопросы, а также предыдущую деятельность обоих кандидатов.

Вторые теледебаты пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), где вопросы участникам будут задавать жители этого штата. На третьих теледебатах 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси) вопросы кандидатам на пост президента будет вновь озвучивать ведущий. Для кандидатов на пост вице-президента - Майкла Пенса и Камалы Харрис - 7 октября будут организованы теледебаты в штате Юта. Они будут разделены на 9 сегментов по 10 минут, в начале каждого из которых ведущий будет задавать вопрос.

Все теледебаты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 по Москве) и продолжаться полтора часа.

Общенациональные теледебаты кандидатов на пост президента США будут вести журналисты телекомпаний Fox News, C-SPAN и NBC. Журналист газеты USA Today проведет теледебаты кандидатов на пост вице-президента. Созданная в 1987 году Комиссия по президентским теледебатам определяет порядок теледебатов кандидатов на пост президента и вице-президента.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.

Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков (из 538). Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, кроме того, в нее введены три представителя от столичного федерального округа Колумбия.

Инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.