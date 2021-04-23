Во Франции независимые продавцы нижнего белья, чьи магазины закрылись в связи с локдауном, начали требовать отмены запрета на работу, передает "Интерфакс". С начала недели, по данным газеты Le Figaro, более 200 владельцев бутиков белья послали премьер-министру Жану Кастексу в Матиньонский дворец по одному предмету туалета.

Акцию в Facebook организовала Натали Паредес из Лиона. Бутики, отославшие товар премьер-министру, отмечаются на карте. Созданная ею группа насчитывает 433 участника.

Паредес объяснила журналистам, что бутики белья закрыли на время локдауна как малозначимую торговлю, тогда как другие магазины работают, разрешено часы проводить в парикмахерских и на улицах полно народу. Торговцы бельем считают, что и они нужны людям, и требуют справедливости.

Если участники акции не добьются признания за ними статуса значимых торговцев, они просят выплатить им за простой 100% торгового оборота аналогичного рабочего периода, чтобы они могли расплатиться с поставщиками. Паредес объяснила, что защищает права независимых торговцев, тогда как у сетей подобных проблем нет и они имеют право вернуть нераспроданный товар.

Акция призвана привлечь внимание премьера к тяжелой ситуации этого сектора бизнеса. Кастексу направили письмо с вопросом, что он - и остальные граждане - надевает в первую очередь, проснувшись.

Все это получило ироническое название "Дерзкая акция" (action culottée, прилагательное происходит от слова la culotte - трусики).

В Матиньонском дворце (резиденция премьер-министра страны) подтвердили, что получают посылки с бельем и обдумывают, как с ними поступить. Представитель администрации премьера допустил, что эти трусики передадут благотворительным организациям.

Жан Кастекс ранее объявил, что ранее закрытые магазины смогут открыться в середине мая, если эпидемиологическая ситуация это позволит.