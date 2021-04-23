СМИ сообщили о ракетном обстреле американской базы в Багдаде

shafaq.com

В Ираке несколько ракет разорвались на территории рядом с военным лагерем Виктория, где находятся американские военные, сообщает издание Shafaq News.

Источник сообщил, что неизвестные выпустили три ракеты по военной базе в Багдадском международном аэропорту. По информации Alsumaria, иракские силовики заявили, что по Багдаду были выпущены восемь ракет, три из которых упали по периметру местного аэропорта. Сообщается, что одна ракета взорвалась возле центральной тюрьмы Аль-Карх, вторая - у Академии контртеррористической службы в пустом дворе, а третья - рядом со штаб-квартирой иракского полка быстрого реагирования. По предварительной информации, ранен один иракский военнослужащий.

Отмечается, что позднее были обнаружены и обезврежены ракеты, находившиеся на крыше пустого здания, откуда производились их запуски. Пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за эту атаку.

В воскресенье, 18 апреля, аналогичной ракетной атаке подвеглась иракская авиабаза Балад, где размещаются американские контрактники, при этом были ранены двое иракских солдат.