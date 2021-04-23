Рамбуйе, 23 апреля 2021 года

LCI Рамбуйе, 23 апреля 2021 года

LCI

В пятницу в середине дня в городе Рамбуйе (примерно в 60 км к юго-западу от Парижа) 36-летний тунисец нанес в холле комиссариата женщине-полицейскому удар ножом в шею, в результате чего она вскоре умерла, передает ТАСС. Находившиеся у входа в здание полицейские сделали в нападавшего несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Нападавший получил вид на жительство во Франции в 2019 году. В его телефоне "обнаружена исламистская пропаганда". Источник в полиции заявил, что незадолго до нападения злоумышленник просматривал в YouTube видеозапись с исламистской пропагандой. Другой источник сообщил радиостанции France Info, что в момент нападения этот человек выкрикивал исламистские лозунги.

Ни премьер-министр Франции Жан-Кастекс, ни глава МВД страны Жеральд Дарманен, прибывшие на место происшествия, в обращении к СМИ, не упомянули о том, что нападавший что-то выкрикивал. Об этом сообщил только прокурор Жан-Франсуа Рикар, не уточнив, что именно кричал преступник. Убийство сотрудницы комиссариата полиции рассматривается как теракт, сообщил телеканал BFM. По его данным, дело передано в Управление по расследованию терактов.

По мнению следователей, на то, что нападение является терактом, указывает то, что оно было совершено в здании полиции, как и некоторые предыдущие теракты. Злоумышленник был вооружен ножом, как и в целом ряде случаев подобных нападений с террористическими целями.

Представитель прокуратуры по делам терроризма в свою очередь сообщил, что, по данным следствия, нападавший заранее готовился к этой атаке. "В первую очередь мы установили, что он готовился к нападению заранее, изучал расписание работы комиссариата полиции", - указал представитель юстиции. "Также доводом стал метод действия преступника, его личность. Но также и слова, сказанные им в момент преступления", - отметил он. "Совокупность этих элементов указала нам на необходимость подключиться к расследованию", - подчеркнул представитель прокуратуры по делам терроризма.

По его словам, расследование ведется по подозрению в убийстве представителя власти, совершенное с террористической целью. Расследованием одновременно занимаются полиция и Главное управление внутренней безопасности. Координатором выступает Управление по борьбе с терроризмом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после убийства в городе Рамбуйе сотрудницы полиции заявил, что страна намерена неотступно противостоять терроризму. Он подчеркнул, что вся Франция сейчас вместе с семьей погибшей сотрудницы, ее коллегами и всеми правоохранительными органами.

Макрон в пятницу участвовал в Нджамене в прощании с президентом Чада Идриссом Деби Итно, который погиб в бою со вторгшимися из Ливии отрядами повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде".